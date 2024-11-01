edición general
10 meneos
13 clics

EEUU compra pesos argentinos y cierra intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares

Estados Unidos compró directamente pesos argentinos el jueves y finalizó un marco de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con el banco central de Argentina, informó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en redes sociales. El objetivo es proporcionar asistencia ante la agitación económica en el país latinoamericano Bessent ha insistido en que el intercambio de crédito con Argentina no es un rescate

| etiquetas: eeuu , compra , pesos argentinos , swap , scott bessent
10 0 0 K 122 actualidad
6 comentarios
10 0 0 K 122 actualidad
#2 Pixmac
Un rescate no es. Servirá para pocos meses, así que no rescata al gobierno. No es más que una ayuda temporal para que el gobierno de Milei no llegue aún peor a las elecciones al congreso de finales de mes.
3 K 63
Veelicus #3 Veelicus
#2 Son injerencias extranjeras sanas
3 K 50
security_incident #1 security_incident
Mama mia. 32mil millones para Israel (sale a 3500 por habitante) y ahora 20 mil a Argentina (unos 500 por barba) . Don subvenciones. Estarán contentos los tax dollars payers.
2 K 47
Raziel_2 #4 Raziel_2
#1 "Liberales" esos que dicen que el estado y los impuestos son caca.
2 K 37
#5 tromperri
Findeton está escuchando Corazón Partido de Alejandro Sanz en bucle ahora mismo…
Un gobierno extranjero interviniendo en las finanzas de otro… ¿como se lo explicara a si mismo?
Espero su estrambótica explicación con ansia. Que risas.
3 K 34
Asnaeb #6 Asnaeb
En poco tiempo con esos pesos no le dará ni para pipas.
2 K 29

menéame