EEUU compra pesos argentinos y cierra intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares

Estados Unidos compró directamente pesos argentinos el jueves y finalizó un marco de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con el banco central de Argentina, informó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en redes sociales. El objetivo es proporcionar asistencia ante la agitación económica en el país latinoamericano Bessent ha insistido en que el intercambio de crédito con Argentina no es un rescate