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EEUU cifra en al menos 150 millones los barriles de petróleo venezolano vendidos desde la captura de Maduro

EEUU cifra en al menos 150 millones los barriles de petróleo venezolano vendidos desde la captura de Maduro

"Redondeando, probablemente se hayan vendido 150 millones de barriles de petróleo venezolano, quizás un poco más, pero algo así, desde el 3 de enero", ha señalado Wright durante su intervención en el foro Semafor World Economy, celebrado en Washington, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio que lo organiza, el digital estadounidense Semafor.

| etiquetas: eeuu , petróleo , venezuela , 150 millones , barriles
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6 comentarios
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ipanies #2 ipanies
Robados tras el secuestro, no vendidos tras la captura... De nada ;)
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ansiet #3 ansiet
Ladrones y genocidas.
4 K 72
fofito #1 fofito
La pregunta importante es ,¿ cuanto del dinero de esa venta retorna a Venezuela?
3 K 52
#4 Aladroque
#1 todo, porque todo es vendido por pdvsa.

Que lleguen a los venezolanos es otra cosa. Como dicen el resto de comentarios del envío, el chavismo roba todos los beneficios de pdvsa desde hace décadas
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
Desde el tres de enero han pasado 101 días.

Eso son 1,5 millones de barriles al día .. en 2025 con embargo y mierdas varias vendía 1,1 millones. Si le descontamos el factor embuste de guardia de Washington ... Yo diría que apenas mejoró la prodicción.
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Lamantua #6 Lamantua
Roban para vender. Negocio rentable 1000%.
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menéame