EEUU cifra en al menos 150 millones los barriles de petróleo venezolano vendidos desde la captura de Maduro

"Redondeando, probablemente se hayan vendido 150 millones de barriles de petróleo venezolano, quizás un poco más, pero algo así, desde el 3 de enero", ha señalado Wright durante su intervención en el foro Semafor World Economy, celebrado en Washington, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio que lo organiza, el digital estadounidense Semafor.