EEUU bombardea otra narcolancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes calificados como "narcoterroristas"  

EEUU ha realizado este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes han muerto durante la acción enmarcada dentro de la misión "Lanza del Sur". El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses han confirmado el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".
| etiquetas: eeuu , bombardeo , narcolancha , pacífico , asesinato , colombia
Te reúnes con él y al día siguiente se pone a matar gente u hundir embarcaciones enfrente de tu país.
En serio, yo si fuera Presidente le diría ¿para qué quieres reunirte conmigo? Pon un tuit o algo y ya te contesto.
Yo pensaba que quien tiene que hacer esa "calificación", llamada 'sentencia', es un juez. Y para eso primero hay que detenerlos, acusarlos y hacerles un juicio, no matarlos directamente. Porque además eso : los han juzgado, condenado y ejecutado, los militares, directamente, sin juez y sin juicio; eso se llama ASESINATO.
Sí, y si les preguntas "qué reglas ?", te dirán aquello de "las que tengo aquí colgadas".
Eso, el 'far west'.
Discovery Channel iba a arrasar en audiencias .
También resulta difícil de creer que después de bombardear más de 100 supuestas narco lanchas no hayan recuperado ni un fardo con droga, quizá porque no son narco lanchas.
