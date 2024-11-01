EEUU bombardea otra narcolancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes calificados como "narcoterroristas"  

EEUU ha realizado este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes han muerto durante la acción enmarcada dentro de la misión "Lanza del Sur". El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses han confirmado el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".