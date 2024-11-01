edición general
EEUU bombardea otra narcolancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes calificados como "narcoterroristas"

EEUU ha realizado este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes han muerto durante la acción enmarcada dentro de la misión "Lanza del Sur". El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses han confirmado el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".

Supercinexin #2 Supercinexin
El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

xD

Te reúnes con él y al día siguiente se pone a matar gente u hundir embarcaciones enfrente de tu país.

En serio, yo si fuera Presidente le diría ¿para qué quieres reunirte conmigo? Pon un tuit o algo y ya te contesto.
5
#3 unocualquierax
Los militares yanquis "calificaron" a las víctimas como "narcoterroristas".
Yo pensaba que quien tiene que hacer esa "calificación", llamada 'sentencia', es un juez. Y para eso primero hay que detenerlos, acusarlos y hacerles un juicio, no matarlos directamente. Porque además eso : los han juzgado, condenado y ejecutado, los militares, directamente, sin juez y sin juicio; eso se llama ASESINATO.
9
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 Debe ser eso que llaman "el mundo basado en reglas".
3
#11 unocualquierax
#5 #7
Sí, y si les preguntas "qué reglas ?", te dirán aquello de "las que tengo aquí colgadas".
Eso, el 'far west'.
1
makinavaja #7 makinavaja
#3 En el fondo los yankis aún no ha salido de la fase del Far West.... :-D :-D
0
javibaz #1 javibaz
Se dice asesina.
3
manbobi #4 manbobi
Eeuu ha sido siempre muy de asesinar impunemente. Se les llama terroristas, se hace una peliculilla, se le da un nobel al ejecutor y aquí no ha pasado nada.
3
#8 Pivorexico *
Podrían llevar a aguas caribeñas el programa ese de "Pescadores al límite" resultaría de lo más emocionante ;

Discovery Channel iba a arrasar en audiencias .:hug:
0
#13 Piscardo_Morao
No veo los fardos de droga en la supuesta narco lancha.

También resulta difícil de creer que después de bombardear más de 100 supuestas narco lanchas no hayan recuperado ni un fardo con droga, quizá porque no son narco lanchas.
0
powernergia #9 powernergia
Lo que ellos manden.

Pero los rusos van a invadir Europa.
0
Javi_Pina #12 Javi_Pina
Aunque sean de verdad narcos, esto es pena de muerte en EEUU? Y aunque fuera así y el juicio?
0
#10 Inno
Espero y desea que la DEA también intervenga y bombardee a todos esos ricachones , oligarcas que consumen y demandan todo tipo de sustancias. Vamos a romper el melón y abrir debate, quien es el culpable, quien planta o fabrica, quien distribuye, quien consume o quien tienen la capacidad normativa de legalizar este tipo de sustancias tan buenas y tan malas como el alcohol. No veo bombardeando barcos llenos de bourbon. ;) Hipocresía barata es lo que hay.
0
#6 Rixx
Hay que meter mucho ruido con lo que sea para que no se hable de las denuncias por violación contra el saco de mierda Trumpetero :-D
0

