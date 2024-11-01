edición general
EEUU anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia en las próximas horas

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia. Estas declaraciones se producen un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin en Hungría y mientras el Ejército ruso continúa bombardeando Ucrania.

Kasterot #8 Kasterot
#7 "tienes como dos millones de noticias para hablar de lo malos que son los israelíes y lo buenos que son los de Hamas"
Eso se soluciona fácil, envía noticias de las bondades de los sionistas y si "MNM" lo considera se publicaran.
1 K 32
ElBeaver #9 ElBeaver
#8 ¿Tienen algo que opinar sobre las sanciones de EE. UU. a Rusia o prefieren seguir desviando los comentarios?
1 K 10
Kasterot #10 Kasterot *
#9 si. Me parece que usted no opino. Seré cortes y dejaré lo haga usted antes.
0 K 12
ElBeaver #11 ElBeaver
#10 Pues váyase a pasear.
1 K -5
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Las declaraciones del secretario del Tesoro han tenido lugar después de que drones y misiles rusos atacaran lugares en toda Ucrania, matando al menos a seis personas"

Seis personas!
Uff... que se prepare Israel que lleva decenas de miles!

"donde un ataque incendió la casa donde se alojaban la madre y sus hijas de 6 meses y 12 años"
Ojala 20minutos informase de la misma manera cuando habla del genocidio de Palestina... por alguna razon nunca entran en este tipo de detalles :roll:

Es todo tan repugnante y descarado...
3 K 20
#2 Perrota
#1 Si, pero Israel son “sus hijos de puta”.
4 K 64
ElBeaver #4 ElBeaver
#2 ya sabemos que la vida de los ucranianos para algunos de MNM no valen nada
2 K 17
Kasterot #6 Kasterot
#4 para otros de "MNM" las de los palestinos valen menos
0 K 12
ElBeaver #7 ElBeaver
#6 Lo dudo. Por otro lado, tienes como dos millones de noticias para hablar de lo malos que son los israelíes y lo buenos que son los de Hamas. Ahora ya puedes hablar de la noticia que trata sobre EE. UU. y los rusos.
2 K 0
EsanZerbait #13 EsanZerbait *
#7 Te reto a que enlaces una sola noticia que hable de lo buenos que son los de hamas. Entre varios milloned, no será difícil.
0 K 10
ElBeaver #14 ElBeaver
#13 no es mi trabajo, hazlo tu
0 K 7
EsanZerbait #16 EsanZerbait
#14 Tu trabajo sólo es tergiversar y mentir, supongo. Podrías leer tu enlace en #_15 y te darás cuenta de que tienes que seguir biscando.
0 K 10
ElBeaver #18 ElBeaver
#16 El mentiroso serás tú, campeón. ¿Tienes algo de qué hablar sobre el tema de la noticia o no?
0 K 7
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#1

Pues según cifras ucranianas les han lanzado más de 400 drones ... si solo han muerto seis han tenido un cuidado exquisito.  media
0 K 20
pitercio #5 pitercio
Le ha dicho Putín entonces que no le deja tapar la etiqueta de lo que le vende para recolocar a Europa y que seguirá a tope con Txini, con Indi y en África. Y que cuidado con el ártico, que ahí fiscalizan ellos. Con los ruskis Ukranios ya daba por hecha la derrota total pero ni media mano le va a echar en el resto de frentes zanahorios. A ver si se ha creído el gordo que la guerra fría se va a ir pelillos a la mar para un oficial del kgb.
0 K 12
ElBeaver #12 ElBeaver
Trump y sus dos semanas ya son un meme
0 K 7
platypu #3 platypu
Yo creo que sera en 2 semanas
0 K 6

