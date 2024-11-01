EEUU anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia en las próximas horas

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia. Estas declaraciones se producen un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin en Hungría y mientras el Ejército ruso continúa bombardeando Ucrania.