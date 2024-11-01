EEUU anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia en las próximas horas

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia. Estas declaraciones se producen un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin en Hungría y mientras el Ejército ruso continúa bombardeando Ucrania.
| etiquetas: eeuu , rusia , sanciones
Eso se soluciona fácil, envía noticias de las bondades de los sionistas y si "MNM" lo considera se publicaran.
Seis personas!
Uff... que se prepare Israel que lleva decenas de miles!
"donde un ataque incendió la casa donde se alojaban la madre y sus hijas de 6 meses y 12 años"
Ojala 20minutos informase de la misma manera cuando habla del genocidio de Palestina... por alguna razon nunca entran en este tipo de detalles
Es todo tan repugnante y descarado...
Pues según cifras ucranianas les han lanzado más de 400 drones ... si solo han muerto seis han tenido un cuidado exquisito.