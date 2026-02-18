EEUU amenaza con abandonar la AIE por alimentar "fantasías de la izquierda" como la transición verde

En una advertencia que sacude el tablero energético internacional, Estados Unidos ha planteado la posibilidad de retirarse de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) si el organismo insiste en priorizar "fantasías de la izquierda" como la defensa del medio ambiente y la transición verde por encima de "su misión original", que para Estados Unidos debe limitarse a recopilar datos energéticos precisos y garantizar la seguridad energética.