EEUU amenaza con abandonar la AIE por alimentar "fantasías de la izquierda" como la transición verde

En una advertencia que sacude el tablero energético internacional, Estados Unidos ha planteado la posibilidad de retirarse de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) si el organismo insiste en priorizar "fantasías de la izquierda" como la defensa del medio ambiente y la transición verde por encima de "su misión original", que para Estados Unidos debe limitarse a recopilar datos energéticos precisos y garantizar la seguridad energética.

| etiquetas: eeuu , aie , energía , izquierda , transición verde , clima , contaminación
perrico #1 perrico
Que se salgan de todos los organismos internacionales.
Como Corea del Norte, que parece que es su destino manifiesto.
#2 Nasser
Se vayan a tomar por el ano.xD
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
xD xD xD xD le debe de joder ver que las nuevas instalaciones de solar y viento en EEUU no paran de subir año a año

Datos izquierdistas!!
www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/renewable-energy-progress-t
#4 pirat
No se explica a que espera el resto del planeta en distanciarse de estos egoístas, por calificarlos suavemente...
