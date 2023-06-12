EE.UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

EE.UU. y Venezuela han acordado formalmente restablecer lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, en lo que supone un nuevo y contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el Gobierno de Donald Trump capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.
| etiquetas: eeuu , venezuela , restablecer , relaciones , diplomaticas
12-jun-2023: www.lanacion.com.ar/estados-unidos/donald-trump-genero-polemica-al-hab [[Donald Trump generó polémica al hablar sobre Venezuela: “Nos hubiéramos quedado con todo… » ver todo el comentario
es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia_de_cañonero
Y los mermaos de turno aplaudiendo con las orejas. Pues para este viaje no hacían falta alforjas.
Enga, presidentes encargados, pa casita.
Y estarás orgulloso de dar grima.
Yo no me rio en tu cara, yo te muestro verdadera lástima. Qué jodida debe de ser tu vida para que tengas estos sentimientos.
Puedes entretenerte buscando mi opinión acerca de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que hay bastantes comentarios al respecto, y todo esto de Venezuela me parece un atropello y una mala noticia