EE.UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

EE.UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

EE.UU. y Venezuela han acordado formalmente restablecer lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, en lo que supone un nuevo y contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el Gobierno de Donald Trump capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

22 comentarios
rutas #1 rutas
"Washington y Washington acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas"
7 K 82
Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
"Acordar" no es imponer condiciones para quedarse con los recursos naturales de un país utilizando la fuerza militat a cambio de mijagas, tal y como hace ee.uu. en Vemezuela y resto de países "interesantes" para ellos.

12-jun-2023: www.lanacion.com.ar/estados-unidos/donald-trump-genero-polemica-al-hab [[Donald Trump generó polémica al hablar sobre Venezuela: “Nos hubiéramos quedado con todo…   » ver todo el comentario
1 K 31
haprendiz #17 haprendiz
Vuelve la diplomacia de cañonero y el colonialismo más abyecto, como en pleno siglo XIX.

es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia_de_cañonero

Y los mermaos de turno aplaudiendo con las orejas. Pues para este viaje no hacían falta alforjas.
1 K 27
cosmonauta #3 cosmonauta *
Fin de la revolución bolivariana.
1 K 23
Sergio_ftv #11 Sergio_ftv
#3 A base de bloqueos, sanciones, embargos, coacciones, terrorismo, violación de la soberanía nacional y bombas por parte de los violentos y sus palmeros también violentos.
1 K 23
cosmonauta #13 cosmonauta
#11 No te olvides de las traiciones.
0 K 16
Sergio_ftv #21 Sergio_ftv
#13 Eso está incluido dentro de los apartados mencionados coacciones, terrorismo o violación de la soberanía nacional.
0 K 16
cosmonauta #22 cosmonauta *
#21 si lo quieres ver así, como que la culpa es de los otros... Delcy Rodríguez es una figura troncal del bolivarismo. Mal vamos si las "coacciones" han llegado a ese nivel.
0 K 16
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#3 No debes hablar de política venezolana si no eres venezolano. xD
0 K 15
ipanies #2 ipanies
Que cachondos!!! Será que EE.UU. y USA acuerdan formalmente follarse a quien le de la gana!!!
1 K 20
#16 candonga1
#15 Lo dudas?
0 K 20
#10 candonga1
Albricias!!!... se va a vaciar Madrid de venezolanos.

Enga, presidentes encargados, pa casita.

:troll:
0 K 20
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Las relaciones se enmarcan dentro del acuerdo "Master and Servant". www.youtube.com/watch?v=IsvfofcIE1Q
1 K 19
#14 NO86
#5 xD
0 K 7
alfre2 #4 alfre2
Pero será de igual a igual, o cómo va el tema? Es para un amigo
0 K 12
Veelicus #7 Veelicus
Ahora es cuando el facherio patrio dice que Venezuela ya bien y tal.
0 K 11
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Ahora que tienen el petróleo venezolano se la suda la gente de Venezuela y si las elecciones fueron amañadas o no. De hecho si vuelven a haber elecciones las amañaran para que salgan los mismos que les envían petróleo.
0 K 11
Natxelas_V #20 Natxelas_V
#15 Si crees que ese argumento es superior al de que 9 millones de exiliados puedan volver a sus casas y a tener una vida digna, es que estás muchísimo más jodido que yo. Pero de lejos.
0 K 7
Natxelas_V #12 Natxelas_V *
Entro para reírme en la cara de los comunistas de salón que apoyaban a esta dictadura. Habéis perdido. Otra vez y las que os quedan. Ahora negativos y eso, juas! Losers.
0 K 7
#15 NO86 *
#12 ¿De verdad te alegras de que vayan a joder la vida de millones de personas para el beneficio de unos follaniñas?

Y estarás orgulloso de dar grima.

Yo no me rio en tu cara, yo te muestro verdadera lástima. Qué jodida debe de ser tu vida para que tengas estos sentimientos.
0 K 7
Cantro #18 Cantro
#12 esto no es fútbol

Puedes entretenerte buscando mi opinión acerca de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que hay bastantes comentarios al respecto, y todo esto de Venezuela me parece un atropello y una mala noticia
0 K 11
#9 Marcus78
Relaciones petroliferas
0 K 6

