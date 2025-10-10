EE.UU. quiere prohibir que las aerolíneas chinas que viajan a su territorio sobrevuelen Rusia

El sobrevuelo de territorio ruso para ir de China a EE.UU. es "injusto" porque "otorga una ventaja competitiva" a las compañías chinas, afirma el documento. Rusia cerró su espacio aéreo a las compañías estadounidenses en mayo de 2022. EE.UU. había prohibido antes, en marzo, después de la invasión de Ucrania, los vuelos rusos por su territorio. Esta opción es ventajosa "porque lleva a una duración de vuelo más corta, ofreciendo una opción más atractiva para los viajeros" y permite "a los operadores ahorrar combustible y reducir otros gastos".