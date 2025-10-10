edición general
EE.UU. quiere prohibir que las aerolíneas chinas que viajan a su territorio sobrevuelen Rusia

El sobrevuelo de territorio ruso para ir de China a EE.UU. es "injusto" porque "otorga una ventaja competitiva" a las compañías chinas, afirma el documento. Rusia cerró su espacio aéreo a las compañías estadounidenses en mayo de 2022. EE.UU. había prohibido antes, en marzo, después de la invasión de Ucrania, los vuelos rusos por su territorio. Esta opción es ventajosa "porque lleva a una duración de vuelo más corta, ofreciendo una opción más atractiva para los viajeros" y permite "a los operadores ahorrar combustible y reducir otros gastos".

Comentarios destacados:    
Veelicus #1 Veelicus
Se pegan un tiro en el pie y luego dicen que duele!
12 K 160
azathothruna #7 azathothruna
#1 Tipica conducta colonizadora promedio
1 K 20
Ludovicio #9 Ludovicio
#1 Y luego piden que el resto también se lo pegue, que es lo justo. :palm:
2 K 34
Suigetsu #4 Suigetsu
Libre mercado lo que tengo aquí colgando.
3 K 37
Ludovicio #10 Ludovicio
#4 Los neoliberales solo quieren libre mercado cuando van ganando.
0 K 12
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Ya han aumentado los tiempos y gasto de combustible de los vuelos europeos a China por no volar sobre Rusia que ahora encima quieren meter a más en el ajo
0 K 20
JackNorte #2 JackNorte
Si y que lo haga con todo, con los aviones con los barcos y con todas las mercancias, eso si que luego le pasen la factura.
Es totalmente normal se calculan los sobrecostos de sus decisiones y listo. y otro plus por si cambia de opinion a media tarde.
0 K 12
Fisionboy #3 Fisionboy
EE.UU. quiere lo bueno. EE.UU. no quiere lo malo.
0 K 10
neo1999 #8 neo1999
No se vale hacer el camino más corto, jopelines!
0 K 10

