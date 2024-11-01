edición general
EE.UU. ordena retirar y destruir routers y VPN sin parches de seguridad en la CIA, el Pentágono y agencias federales

La agencia de ciberseguridad de EE.UU., CISA por sus siglas en inglés, ha dado una orden tajante: sacar de la red todos los routers y dispositivo VPN cuyo soporte de seguridad haya terminado.

pitercio #3 pitercio
Buen momento para los técnicos de redes. Deben pedir mejora urgente de condiciones, igual que hacen sus empleadores y proveedores cuando tienen oportunidad.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
sacar de la red todos los routers y dispositivo VPN cuyo soporte de seguridad haya terminado.

Lo raro es que no lo hayan hecho antes. Por una vez, hacen algo con un poco de cabeza.
Aokromes #1 Aokromes
una cosa sensata, aunque lo suyo seria promocionar los firmware open source en vez de destruirlos.
