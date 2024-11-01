edición general
¿Por qué EE UU invadió Melilla por error en 1942?

En noviembre de 1942, durante el marco de la Operación Torch, se produjo uno de los incidentes más surrealistas y peligrosos de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de paracaidistas de élite de los Estados Unidos, pertenecientes al batallón 509, aterrizó por error en el Protectorado Español de Marruecos, concretamente en las cercanías de Melilla. Mientras que los soldados fueron eventualmente liberados tras presiones diplomáticas desde Washington, el gobierno español decidió confiscar los aviones C-47.

camvalf #2 camvalf
Hay que dar el beneficio de la duda. Además en ese año a lo mejor nos hubiera venido bien que empezarán por allí y fueran subiendo hacia el norte.
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Que eran compañeros, coño.
Aokromes #5 Aokromes
#2 eran dictaduras buenas. preferian tener un gobierno franquista que comunista.
Fedorito #1 Fedorito
¿Por un error?
#3 banksy
Me suena que en algún momento los usanos bombardearonMelilla a propósito
