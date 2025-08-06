·
EE UU exigirá fianzas de hasta 15 mil dólares a venezolanos para otorgar visados
La medida se implementará a partir del 21 de enero
#4
omega7767
menuda colonia se acaba de montar EEUU en venezuela!!!
van a controlar el petroleo venezolano, los venezolanos solo pueden comprar a EEUU y solo los muy ricos pueden viajar a EEUU!!
toma esa.
Que super contentos deben de estar esos que pedían la intervención de EEUU
2
K
33
#8
sotillo
#4
Creo que hay un dicho que dice “ Ten cuidado con lo que deseas”
0
K
11
#1
YSiguesLeyendo
El Departamento de Estado especificó el martes 7 de enero que la fianza no garantiza la emisión del visado y señaló que si alguien paga la tarifa sin la indicación de un trabajador consular ese dinero no será reembolsado.
1
K
30
#2
skaworld
Llamame loco pero intuyo que hay un personaje anaranjado que igual teme q se le metan en el pais gente de servicios secretos de ciertos paises con aviesas intenciones a la que le acaba de tocar los huevos
1
K
28
#3
Piscardo_Morao
#2
Llámame loca, pero me parece que los servicios secretos de ciertos países se pueden permitir 15.000$, los que no pueden son los venezolanos normales.
2
K
36
#6
skaworld
#5
#3
Si eres "frutero freelance" y entras en el pais para "tus labores" y magicamente tienes 15k pavos... Vosotros creeis que no cantea?
Estan bloqueando la entrada de personal y quien pueda entrar va a tener una lupa encima. Amos... Yo lo veo bastante clarinete
1
K
24
#5
jonolulu
#2
Para los servicios secretos eso es calderilla. Sus intenciones son más sencillas
1
K
24
#7
themarquesito
*
#2
No es una política nueva, ya se había anunciado hace meses que varios países se verían sujetos a este régimen de fianzas,
como puedes ver aquí
Los países a los que afecta ahora el régimen de fianzas para visado B1/2 los puedes ver en la web del Departamento de Estado:
travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/countries-subject-t
1
K
33
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
