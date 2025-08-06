edición general
6 meneos
7 clics

EE UU exigirá fianzas de hasta 15 mil dólares a venezolanos para otorgar visados

La medida se implementará a partir del 21 de enero

| etiquetas: venezuela , trump
5 1 0 K 64 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 64 actualidad
#4 omega7767
menuda colonia se acaba de montar EEUU en venezuela!!!

van a controlar el petroleo venezolano, los venezolanos solo pueden comprar a EEUU y solo los muy ricos pueden viajar a EEUU!!

toma esa.

Que super contentos deben de estar esos que pedían la intervención de EEUU
2 K 33
sotillo #8 sotillo
#4 Creo que hay un dicho que dice “ Ten cuidado con lo que deseas”
0 K 11
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El Departamento de Estado especificó el martes 7 de enero que la fianza no garantiza la emisión del visado y señaló que si alguien paga la tarifa sin la indicación de un trabajador consular ese dinero no será reembolsado.
1 K 30
skaworld #2 skaworld
Llamame loco pero intuyo que hay un personaje anaranjado que igual teme q se le metan en el pais gente de servicios secretos de ciertos paises con aviesas intenciones a la que le acaba de tocar los huevos
1 K 28
#3 Piscardo_Morao
#2 Llámame loca, pero me parece que los servicios secretos de ciertos países se pueden permitir 15.000$, los que no pueden son los venezolanos normales.
2 K 36
skaworld #6 skaworld
#5 #3 Si eres "frutero freelance" y entras en el pais para "tus labores" y magicamente tienes 15k pavos... Vosotros creeis que no cantea?

Estan bloqueando la entrada de personal y quien pueda entrar va a tener una lupa encima. Amos... Yo lo veo bastante clarinete
1 K 24
jonolulu #5 jonolulu
#2 Para los servicios secretos eso es calderilla. Sus intenciones son más sencillas
1 K 24
themarquesito #7 themarquesito *
#2 No es una política nueva, ya se había anunciado hace meses que varios países se verían sujetos a este régimen de fianzas, como puedes ver aquí
Los países a los que afecta ahora el régimen de fianzas para visado B1/2 los puedes ver en la web del Departamento de Estado:
travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/countries-subject-t
1 K 33

menéame