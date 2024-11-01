edición general
EE. UU. avisa “situación potencialmente peligrosa” en espacio aéreo del Pacífico colombiano

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió este viernes cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, “debido a actividades militares” y a posibles interferencias en los sistemas de navegación. Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones “al operar en las zonas marítimas sobre el...

javibaz #1 javibaz
Parece más un anuncio de lo que están haciendo que a una alerta.
#2 pandasucks *
"Situación que estamos provocando nosotros los hijueputas gringos"
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
Un huracán? Un dinosaurio volador?!!!

Ah no, que avisan de que son ellos el peligro. :shit:
