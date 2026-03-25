EE UU amenaza con atacar Irán con más intensidad si Teherán no acepta que ha perdido la guerra

EE UU amenaza con atacar Irán con más intensidad si Teherán no acepta que ha perdido la guerra

Irán rechaza la “excesiva” propuesta de Trump para poner fin al conflicto aunque lo sigue estudiando y ha enviado una respuesta inicial a Washington | La República Islámica exige que se reconozca su soberanía sobre Ormuz | Netanyahu dice que la guerra en Irán sigue “en pleno apogeo

15 4 0 K 299 actualidad
JoseRvValjean #1 JoseRvValjean
Se puede ser más miserable e hijo de puta que el mierda anaranjado, no lo creo
Raziel_2 #2 Raziel_2
#1 Tienea a Netanyahu adelantando por lo nazi.
Ripio #3 Ripio
#1 Tienes a Netanyahu que es imposible de superar.
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
"si Teherán no acepta que ha perdido la guerra"
¿En qué momento Irán ha perdido la guerra ? xD xD xD
Si tienen en jaque a medio planeta con el bloqueo naval...

Esto más que posverdad es delirio absoluto :shit:
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#5 Alguien podría pensar que es El Mundo Today, pero no, es Trump Today. Cada día con una noticia más ridícula, putapénica, miserable, o vergonzosa... o todo junto.
Arzak_ #4 Arzak_
Decadencia total  media
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Esta es buena.

Si no aceptas que has perdido seguiré bombardeándote xD

Esto demuestra que la situación real dista mucho de ser la que nos quiere vender EEUU
pitercio #10 pitercio *
Les dicen que si no se dejan engañar y traicionar otra vez, asesinarán otras doscientas niñas.
Bapho #9 Bapho
Entonces hasta ahora estaban siendo amables?
Y ahora que Iran no se rinde...van a ir en serio...que van a hacer distinto?
No decían que se habian cargado todo el ejército?
Habían destruido las armas nucleares?
EstilistaDeComadrejas #8 EstilistaDeComadrejas
A ver qué la noticia tiene miga: para aceptar que ha perdido la guerra se supone que hay que entender que hay una tierra declarada pero Estados Unidos no ha declarado la guerra, que curioso! En otro orden de cosas creo que estas declaraciones son una clara violación de las reglas internacionales de guerra ya que está hablando básicamente de reconocer que ha ganado la guerra sobre Irán y aún así va a causar daño injustificado sí dar cuartel a quienes él mismo da por sentado que ha ganado ...resulta un poco asqueroso :wall:
