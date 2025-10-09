edición general
3 meneos
5 clics
La educación obligatoria hasta los 18 avanza en Europa y EEUU

La educación obligatoria hasta los 18 avanza en Europa y EEUU

El Consejo Escolar del Estado –formado por docentes, familias, administraciones públicas, empresas y sindicatos– reclama en su último informe una propuesta largamente reivindicada pero que ningún gobierno ha puesto sobre la mesa: la educación obligatoria y gratuita hasta los 18 años. Es decir, dos más del límite actual: 16 años, cuando termina la ESO. La mayoría de los especialistas están a favor y pronostican como resultado una importante reducción del abandono escolar temprano, tal como ha ocurrido en Portugal (del 28,3% en 2010 al 6,6% en 20

| etiquetas: educación , obligatoria , 18 años , europa , estados unidos , eeuu
3 0 0 K 34 mnm
4 comentarios
3 0 0 K 34 mnm
Ransa #2 Ransa *
Vamos a seguir teniendo cárceles en vez de lugares donde aprender por voluntad propia, donde aprender no se perciba como elección personal sino como obligación. "Haz que aprenda, motívame, estoy aqui obligado"
Como todas las leyes educativas creo que responde a un tema de recursos humanos y demografía, no a razones pedagógicas.
1 K 15
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Para que? Para tenerlos aparcados?
0 K 15
#4 Kikiru
#1 así no cuentan cómo parados.
0 K 6
Quel #3 Quel
De nada sirve obligarlos a estudiar si no les apetece. Lo único que logras es tener clases contaminadas con "vagos" que no quieren estar ahí.

Si un niño a los 14, sin estudio alguno, quiere irse a currar, que vaya. Seguramente después de algunos años de trabajos de mierda porque no puede aspirar a mas, le apetezca estudiar. Luego que siga por que quiere, no porque "le toca hacerlo".
0 K 6

menéame