edición general
9 meneos
17 clics

Eduardo Inda y Felipe VI

¿Felipe VI recibiendo a Inda en Zarzuela después de que publicara los audios del CNI de Juan Carlos y de que entrevistase a Corina? Algo huele a podrido en Dinamarca. Su Majestad el Rey recibirá en audiencia a una representación del periódico digital OK Diario, con motivo de su décimo aniversario". Esto decía la agenda de actividades del Palacio de la Zarzuela el pasado 3 de septiembre. No hace ni cuatro meses. El Jefe del Estado, el Rey de España, Felipe VI, recibía en Zarzuela a Eduardo Inda, director de OK Diario................

| etiquetas: felipe vi , recibe , eduardo inda , zarzuela , audios , cni
7 2 0 K 106 actualidad
6 comentarios
7 2 0 K 106 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Es evidente que al Jefe del Estado y a su equipo de cuadros políticos de la Casa Real les trae sin cuidado que Inda sea un profesional de la mentira y de la violencia mediática. Que se inventara lo de la cuenta en Granadinas por lo que acaba de ser condenado y que su compañero Ferreras lo difundiera en La Sexta, no es algo que tenga que preocupar a la Casa Real y al Jefe del Estado.
1 K 40
cocolisto #4 cocolisto
Reunión de hijo****s sin principios.
0 K 20
#6 Katos
Joder.
El psoe follando se a prostitutas con dinero público y podemos hablando del rey.
0 K 8
#2 Barriales
Misma mierda.
0 K 8
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 De casta le viene al galgo. :-D
0 K 20
ezbirro #5 ezbirro
Hay que tener contento a uno de los mentideros del reino, así se dirigen las habladurías.
0 K 7

menéame