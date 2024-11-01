Eduardo Inda y Felipe VI

¿Felipe VI recibiendo a Inda en Zarzuela después de que publicara los audios del CNI de Juan Carlos y de que entrevistase a Corina? Algo huele a podrido en Dinamarca. Su Majestad el Rey recibirá en audiencia a una representación del periódico digital OK Diario, con motivo de su décimo aniversario". Esto decía la agenda de actividades del Palacio de la Zarzuela el pasado 3 de septiembre. No hace ni cuatro meses. El Jefe del Estado, el Rey de España, Felipe VI, recibía en Zarzuela a Eduardo Inda, director de OK Diario................