Un edificio descubierto en Hungría resuelve el misterio de la muerte del emperador romano Valentiniano I y la proclamación de su hijo de cuatro años

En el frío otoño del año 375 después de Cristo, el emperador romano Valentiniano I, conocido por su temperamento feroz y su firmeza en la defensa de las fronteras, se encontraba en la fortaleza legionaria de Brigetio, en la provincia de Panonia (actual Hungría). Su misión era castigar a las tribus bárbaras de los cuados y los sármatas, que un año antes habían asolado la región. El 17 de noviembre, recibió a una embajada de cuados que acudieron a negociar.