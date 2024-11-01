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Edible anus, bombones con la forma de tu ano

Edible anus, bombones con la forma de tu ano  

Edible anus te permite crear bombones con la forma de tu ano.

| etiquetas: edible , anus , bombón
2 0 0 K 36 gilipolleces
2 comentarios
2 0 0 K 36 gilipolleces
#2 JuanCB
#0 Gracias! Guardo el enlace que habrá que regalar alguno, vaya tesoro.
1 K 26
Pacman #1 Pacman
Un experimento curioso es hacer una joya, con silver clay, con la forma del ano de tu amada persona

Detalle fino y con clase, por otra parte
0 K 16

menéame