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Edad, demografía y delito: una lectura rigurosa sobre la inmigración

Edad, demografía y delito: una lectura rigurosa sobre la inmigración

Los datos brutos ofrecen una fotografía incompleta que, por su simplicidad, se convierte en un argumento político. El factor que mejor explica la delincuencia es la edad; delinquen los adultos jóvenes, aunque cada vez menos

| etiquetas: edad , demografía , delito , inmigración
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6 comentarios
2 0 0 K 22 actualidad
#4 Pitchford
Los jóvenes chinos deben de ser listísimos, porque no pillan casi a ninguno..
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#3 encurtido
#2 Afirmación tan anómala como decir que a lo que aspira la izquierda es a dar visados a los 1.500 millones de africanos para que residan todos en España.

Entre echar a todos los inmigrantes y tener políticas inmigratorias problemáticas (o directamente no tenerlas) hay un margen amplio.
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#1 encurtido
Artículo ejerciendo de interpretación creativa para desviar lo obvio.

Hay varios factores directamente relacionados entre las estadísticas delictivas: ser hombre, ser joven, nivel socioeconómico bajo, desempleo, familia desestructurada, etc. Pero es que la inmigración que viene a España tiene todas esas variables en un nivel mucho más alto que la media y quizá no dediquemos o no existan recursos suficientes para sacar de ese nivel socioeconómico bajo a todos los nuevos residentes.

Cuando alguien habla del tema se le censura por facha atribuyéndole que está diciendo que los inmigrantes tienen un gen maligno e inferior al Español de España. Cuando en realidad su discurso coincide con el del artículo de ctxt.
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fofito #2 fofito
#1 Y es por eso que se aspira a echar a todos los inmigrantes,sean hombres o mujeres, niños y adultos,con estudios o sin ellos, emigrantes por razones económicas o políticas,los que están solos o con toda su familia.
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crycom #6 crycom
#1 Y a eso suma que no desglosa los delitos, no es lo mismo tráfico de armas, drogas, violaciones, homicidios, robos, etc.

Además que debería hacer referencia a las detenciones.
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#5 guillersk
Jovenes de jovenlandia
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