Edad, demografía y delito: una lectura rigurosa sobre la inmigración

Los datos brutos ofrecen una fotografía incompleta que, por su simplicidad, se convierte en un argumento político. El factor que mejor explica la delincuencia es la edad; delinquen los adultos jóvenes, aunque cada vez menos
| etiquetas: edad , demografía , delito , inmigración
Entre echar a todos los inmigrantes y tener políticas inmigratorias problemáticas (o directamente no tenerlas) hay un margen amplio.
Hay varios factores directamente relacionados entre las estadísticas delictivas: ser hombre, ser joven, nivel socioeconómico bajo, desempleo, familia desestructurada, etc. Pero es que la inmigración que viene a España tiene todas esas variables en un nivel mucho más alto que la media y quizá no dediquemos o no existan recursos suficientes para sacar de ese nivel socioeconómico bajo a todos los nuevos residentes.
Cuando alguien habla del tema se le censura por facha atribuyéndole que está diciendo que los inmigrantes tienen un gen maligno e inferior al Español de España. Cuando en realidad su discurso coincide con el del artículo de ctxt.
Además que debería hacer referencia a las detenciones.