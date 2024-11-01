(Ecuador) Detienen al alcalde Aquiles Alvarez y sus hermanos para efectos de investigación en el "Caso Goleada"

La madrugada de este 10 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional capturaron al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, durante un operativo contra una presunta red de lavado de activos y defraudación tributaria. La intervención, denominada Caso Goleada, incluyó allanamientos a su domicilio y el de personas cercanas, resultando en la detención de 11 implicados, entre ellos sus hermanos Antonio y Xavier