Ecos del genocidio: el sufrimiento de la población civil de Gaza | Premios Internacionales de Fotografía (ENG)

Los Premios Internacionales de Fotografía (IPA) anunciaron los grandes ganadores de su 22.º concurso anual de fotografía y dos series de fotografías muy contrastadas acapararon toda la atención. El fotoperiodista palestino Abdelrahman Alkahlout fue nombrado Fotógrafo del Año 2025 de los IPA por su desgarradora serie de imágenes que detallan el impacto que el conflicto en Gaza tiene sobre la población civil.

wildseven23 #1 wildseven23
´Qué puto horror, por eso no quieren que entren periodistas en Gaza, porque veríamos (aún más), estas cosas.

Me he quedado con mal cuerpo, qué pena.
2
Spirito #3 Spirito *
#1 Hay muchísimos videos y archivos ya visibles, y más que se irán descubriendo, de lo que indudablemente es un genocidio.

Al menos los alemanes nazis actuaron ocultando lo que hacían. No fue sino después del fin de la IIIWw que el Mundo pudo enterarse del horror.
1
wildseven23 #4 wildseven23
#3 Si estoy en Telegram en un grupo donde te enseñan fotos y vídeos aún peores, pero es la magia de la fotografía y la composición, que te narra una historia y su contexto con solamente una imagen.

Algo que un fotógrafo aficionado con el móvil no puede conseguir. Es "el poder del arte". Y aseguro que estas fotos me han tocado más el corazón que cualquier otra.
1
Spirito #5 Spirito *
#4 Sí, así es. :-|
1
Supercinexin #2 Supercinexin
Visivoto, pero sólo abriendo el enlace en una nueva pestaña la cual no pienso ni mirar.
1
Spirito #6 Spirito *
#2 Si estás o eres sensible no lo abras, ni mires vídeos por ahí en Instagram y demás pues es tanto tanto tanto, que es imposible que no te deje desolado.

Yo no pude terminar de ver videos ni nada de eso, porque me dejó echo pedazos por un tiempo.

Yo ahora sé que me afecta bastante.
0

