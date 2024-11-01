Ecos del genocidio: el sufrimiento de la población civil de Gaza | Premios Internacionales de Fotografía (ENG)  

Los Premios Internacionales de Fotografía (IPA) anunciaron los grandes ganadores de su 22.º concurso anual de fotografía y dos series de fotografías muy contrastadas acapararon toda la atención. El fotoperiodista palestino Abdelrahman Alkahlout fue nombrado Fotógrafo del Año 2025 de los IPA por su desgarradora serie de imágenes que detallan el impacto que el conflicto en Gaza tiene sobre la población civil.