Ecos del genocidio: el sufrimiento de la población civil de Gaza | Premios Internacionales de Fotografía (ENG)  

Los Premios Internacionales de Fotografía (IPA) anunciaron los grandes ganadores de su 22.º concurso anual de fotografía y dos series de fotografías muy contrastadas acapararon toda la atención. El fotoperiodista palestino Abdelrahman Alkahlout fue nombrado Fotógrafo del Año 2025 de los IPA por su desgarradora serie de imágenes que detallan el impacto que el conflicto en Gaza tiene sobre la población civil.
| etiquetas: gaza , genocidio , fotografía
Me he quedado con mal cuerpo, qué pena.
Al menos los alemanes nazis actuaron ocultando lo que hacían. No fue sino después del fin de la IIIWw que el Mundo pudo enterarse del horror.
Algo que un fotógrafo aficionado con el móvil no puede conseguir. Es "el poder del arte". Y aseguro que estas fotos me han tocado más el corazón que cualquier otra.
Yo no pude terminar de ver videos ni nada de eso, porque me dejó echo pedazos por un tiempo.
Yo ahora sé que me afecta bastante.