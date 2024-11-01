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Economía de Estados Unidos crece menos de lo esperado mientras la inflación se dispara por el impacto de la guerra en Irán

Economía de Estados Unidos crece menos de lo esperado mientras la inflación se dispara por el impacto de la guerra en Irán

La economía de Estados Unidos creció menos de lo esperado en el primer trimestre por una desaceleración del gasto de los consumidores, al tiempo que la inflación repuntó con fuerza debido a los efectos de la guerra en Medio Oriente, según datos oficiales divulgados el jueves. Incluso cuando la mayor economía del mundo parece mostrar resiliencia, los analistas advierten sobre su dependencia del auge de inversiones en IA, y los consumidores empiezan a mostrar signos de cansancio.

| etiquetas: economía , irán , inflación , estados , unidos
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3 comentarios
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Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Las guerras no son gratis, tienen un efecto muy negativo sobre la economía, empobrecen a la gente, pero está guerra tiene el agravante de afectar al recorte de una parte importante del petróleo, el gas, los fertilizantes y el flujo de capitales, el petrodólar, el dinero que se invierte en EE.UU. por parte de los países de Oriente Próximo.
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emmett_brown #1 emmett_brown
Eso a Estados Unidos le da igual, con tal de que los demás países, en especial de Europa y China, crezcan todavía menos.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Al Fascismo la economía y la gente se la sudan. Lo que importa es la dominación mundial y que sus ricos sean millones de veces más ricos. Y USA está cumpliendo ambas agendas.
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menéame