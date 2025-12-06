La economía que más crece. En qué ha cambiado el modelo español en 17 años

De una pequeña chispa puede brotar una llama, escribe Dante Alighieri en la Divina Comedia. La Gran Recesión puso a correr al mundo de un foco a otro, solo para acabar llegando a una conclusión angustiosa. No había escapatoria. Hipotecas basura troceadas y empaquetadas para su venta fuera. Ladrillo al por mayor alimentado con crédito barato, avaricia, y grandes dosis de especulación dentro. Los traumas de 2008, cuando cayó Lehman Brothers, cuando el sistema bancario se tambaleó y la burbuja inmobiliaria explotó, sumieron a España en una crisis.
Los que tienen tienen más aunque paguen más impuestos . El resto subsiste .
Somos un engaño de país
Pagar la suscripción para leer la propaganda del Gobierno. No, gracias
Ya nos gastamos más en médicos y residencias de ancianos que en cañas, pero hay libertad, Ayuso puede estar contenta.