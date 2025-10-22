·
3

8
clics
La economía de Argentina crece un 0,3 % en agosto pese a tensiones
La actividad económica argentina muestra estancamiento desde mayo, con leve crecimiento del 0,3 % en agosto en medio de tensiones financieras.
etiquetas
:
argentina
,
economía
,
finanzas
2
1
2
K
14
actualidad
8 comentarios
2
1
2
K
14
actualidad
#3
TooBased
Estamos casi en Noviembre...
6
K
70
#4
JackNorte
*
#3
Adivina que paso despues
un narco 200 mil dolares un juicio en USA y un candidato en las papeletas que ya no esta , creo que les ha dado tiempo a reimprimir , es el uno de los pocos negocios que si funciona seguro en Argentina , la reimpresion de papeletas para sacar al narco politico , hasta que Machado cantes quie ya aviso que si le extraditaban Milei y su cuadrilla iban a desfilar.
Ahhh y lo de las medicinas de los minusvalidos de la hermanisima y alguna cosita mas.
Hay…
» ver todo el comentario
3
K
53
#8
rogerius
*
#3
Lo dicen para que Findenton tenga alguna alegría hasta navidades, que últimamente se le ve tristón.
0
K
18
#1
AlexGuevara
El rebote del gato muerto
2
K
28
#2
Juanjolo
*
La izquierda solo quiere ver hundirse a Argentina. Pasa como aquí en Madrid, la asquerosa izquierda está deseando que a Madrid le vaya mal.
Argentinos, no os dejéis comer más la cabeza.
4
K
-8
#5
tyrrelco
#2
No te líes con la izquierda, ésta ya ha sufrido las políticas de mierda del liberalismo y sabe que no funcionan. Sois vosotros los que os empeñais en que unos desalmados jodan a la población de cualquier país, solo porque no queréis reconocer que ese ideario político es una mierda como un piano.
4
K
53
#6
oceanon3d
*
#2
No te conocía. Bienvenido a Menéame.
Con tu permiso al ignore de cabeza.
3
K
27
#7
vGeeSiz
#6
da gusto entrar en un foro, donde la gente en vez de debatir se mete en su cámara de eco, todo por supuesto muy y mucho democrático
después os llenáis la boca de palabras como tolerancia, diálogo, etc etc
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
