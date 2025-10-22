edición general
La economía de Argentina crece un 0,3 % en agosto pese a tensiones

La actividad económica argentina muestra estancamiento desde mayo, con leve crecimiento del 0,3 % en agosto en medio de tensiones financieras.

etiquetas: argentina , economía , finanzas
comentarios
TooBased #3 TooBased
Estamos casi en Noviembre...
JackNorte #4 JackNorte *
#3 Adivina que paso despues :-) un narco 200 mil dolares un juicio en USA y un candidato en las papeletas que ya no esta , creo que les ha dado tiempo a reimprimir , es el uno de los pocos negocios que si funciona seguro en Argentina , la reimpresion de papeletas para sacar al narco politico , hasta que Machado cantes quie ya aviso que si le extraditaban Milei y su cuadrilla iban a desfilar. xD
Ahhh y lo de las medicinas de los minusvalidos de la hermanisima y alguna cosita mas.
Hay…   » ver todo el comentario
rogerius #8 rogerius *
#3 Lo dicen para que Findenton tenga alguna alegría hasta navidades, que últimamente se le ve tristón. :troll:
#1 AlexGuevara
El rebote del gato muerto
#2 Juanjolo *
La izquierda solo quiere ver hundirse a Argentina. Pasa como aquí en Madrid, la asquerosa izquierda está deseando que a Madrid le vaya mal.

Argentinos, no os dejéis comer más la cabeza.
#5 tyrrelco
#2 No te líes con la izquierda, ésta ya ha sufrido las políticas de mierda del liberalismo y sabe que no funcionan. Sois vosotros los que os empeñais en que unos desalmados jodan a la población de cualquier país, solo porque no queréis reconocer que ese ideario político es una mierda como un piano.
oceanon3d #6 oceanon3d *
#2 No te conocía. Bienvenido a Menéame.

Con tu permiso al ignore de cabeza. :-D
#7 vGeeSiz
#6 da gusto entrar en un foro, donde la gente en vez de debatir se mete en su cámara de eco, todo por supuesto muy y mucho democrático

después os llenáis la boca de palabras como tolerancia, diálogo, etc etc xD
