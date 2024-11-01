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Ecologistas en Acción denuncia la «posible importación» de material israelí para fabricar los VCR 8x8 Dragón en Trubia
La organización, que se concentró en Oviedo, también pone el foco en la fabricación y exportación a Letonia de vehículos blindados Ascod
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#1
cosmonauta
O es o no es, pero lo de posible es bastante ñee, ñe.
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#2
perrico
"La posible"
Cuando sepan si es verdad o no que nos lo cuenten.
Mucho OTAN no, pero priorizamos fabricar aquí en vez de comprar a EEUU y nanana.
Nadie quiere la guerra, pero como dice el latinajo atribuido a Julio Cesar: Si vis pacem, para bellum.
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Cuando sepan si es verdad o no que nos lo cuenten.
Mucho OTAN no, pero priorizamos fabricar aquí en vez de comprar a EEUU y nanana.
Nadie quiere la guerra, pero como dice el latinajo atribuido a Julio Cesar: Si vis pacem, para bellum.