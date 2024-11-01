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Ecologistas en Acción denuncia la «posible importación» de material israelí para fabricar los VCR 8x8 Dragón en Trubia

Ecologistas en Acción denuncia la «posible importación» de material israelí para fabricar los VCR 8x8 Dragón en Trubia

La organización, que se concentró en Oviedo, también pone el foco en la fabricación y exportación a Letonia de vehículos blindados Ascod

| etiquetas: ecologistas en acción , trubia , israel , asturias , ascod , blindados
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2 comentarios
12 2 0 K 168 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta
O es o no es, pero lo de posible es bastante ñee, ñe.
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perrico #2 perrico
"La posible"
Cuando sepan si es verdad o no que nos lo cuenten.
Mucho OTAN no, pero priorizamos fabricar aquí en vez de comprar a EEUU y nanana.
Nadie quiere la guerra, pero como dice el latinajo atribuido a Julio Cesar: Si vis pacem, para bellum.
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menéame