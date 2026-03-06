El eclipse solar despierta la picaresca: se alquila terraza en Salou a 900 euros la hora o un terreno en Burgos, a 300

La brutal demanda de espacios hoteleros para poder vivir el eclipse del siglo del 12 de agosto en el norte de España ha provocado que rebrote esa picaresca española tan propia en la que particulares quieren hacer su agosto. Mientras desde las asociaciones hoteleras denuncian el afloramiento de numerosos "apartamentos turísticos ilegales", que piden no menos de 500 euros por noche, hay quien incluso quiere alquilar no ya una casa o una habitación, sino un trozo de terreno para poder disfrutar de cómo el sol se esconde tras la luna en un evento
| etiquetas: 2026 , eclipse , solar , picaresca , terraza , salou , 900 euros
Otra cosa sería cobrar un dineral por dar refugio en un momento peligroso.
Todos intentan hacer negocio.
Los ayuntamientos ya se están organizando y diseñando las zonas desde las que se puede ver bien y donde se podrán aparcar vehículos.
Va a ser más caótico de lo que la gente piensa.
Se calcula que vendrán unos 3 ó 4 millones de personas solo para ver el eclipse, desde todas partes del mundo.
