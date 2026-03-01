¿Por qué echaremos de menos a Habermas?

La pieza central de su teoría política, aquella que debía servir de pegamento entre la pluralidad de visiones que habitan en la democracia y el poder, no estaba basada en los liderazgos. Me gustaría recordar a Habermas en estos momentos hablando solo de la gran aportación que hizo a la política, porque si hoy hablamos de ciudadanía y su rol en política, sea este mayor o menor, es, entre otras cosas, gracias a la obra de este pensador alemán que vivió casi todo el siglo XX diciendo que la política era democrática cuando era deliberativa.