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¿Por qué echaremos de menos a Habermas?

¿Por qué echaremos de menos a Habermas?

La pieza central de su teoría política, aquella que debía servir de pegamento entre la pluralidad de visiones que habitan en la democracia y el poder, no estaba basada en los liderazgos. Me gustaría recordar a Habermas en estos momentos hablando solo de la gran aportación que hizo a la política, porque si hoy hablamos de ciudadanía y su rol en política, sea este mayor o menor, es, entre otras cosas, gracias a la obra de este pensador alemán que vivió casi todo el siglo XX diciendo que la política era democrática cuando era deliberativa.

| etiquetas: habermas , política , líderes , deliberación
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4 comentarios
5 1 0 K 61 cultura
Cuñado #2 Cuñado
Porque echamos de más a Habermenos.
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Cuñado #4 Cuñado
Habermas es a la política lo que la vaca esférica a la física.
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devilinside #1 devilinside
Porque era un tío enrollado y siempre se pagaba unas rondas
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#3 Sammy_Jankis
Porque como él no va habermás, ya lo dije en alguna ocasión.
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menéame