"Los duros antiguos" de "Los borrachos" con el Selu y el Yuyu (1992)

1992. La chirigora "El que la lleva la entiende", más conocida como "Los borrachos", obtuvo el primer premio del Concurso de Agrupaciones del Teatro Falla del Carnaval de Cádiz. Los autores José Guerrero (El Yuyu), José Luis García Cossío (El Selu) y Erasmo Ubera Morón, en una presentación histórica y genial, alteraron el orden de "Los duros antiguos" cantando la letra del final al principio.