"Los duros antiguos" de "Los borrachos" con el Selu y el Yuyu (1992)

1992. La chirigora "El que la lleva la entiende", más conocida como "Los borrachos", obtuvo el primer premio del Concurso de Agrupaciones del Teatro Falla del Carnaval de Cádiz. Los autores José Guerrero (El Yuyu), José Luis García Cossío (El Selu) y Erasmo Ubera Morón, en una presentación histórica y genial, alteraron el orden de "Los duros antiguos" cantando la letra del final al principio.

Sandilo #3 Sandilo
Andalucía cuna del ingenio y la mas alta cultura lingüística. Tierra de grandes escritores y músicos.

Cuna de la cultura.
A.more #2 A.more
Para cuando un Cervantes para los carnavales de Cádiz?
Lo merecen mucho más que muchos premiados
calaña #1 calaña
Subo este video porque Selu se ha retirado de los Carnavales.
kosako #7 kosako
#1 Y bien subido que está. Ojalá se pudiera apreciar más este tipo de cosas fuera de la zona.

Es más, a mi mujer (Bilbaina) la enganché a los carnavales por el Selu y ahora tiene estudiado todo el "lore" de los carnavales. Lo que no he hecho yo en mi vida.

Pero si no lo mamas, esto cuesta que entre bien en otros lados.
Alegremensajero #4 Alegremensajero
El año pasado en el autobús en el que veníamos de la boda de un colega le cantamos esta presentación con el morao, metidos en el papel como debe ser.
Natxelas_IV #5 Natxelas_IV
Se deberían de subtitular las chirigotas para los que no entendemos bien el acento gaditano. Lo digo muy en serio. Así podríamos disfrutarlo y acostumbrar el oído, 2 por el precio de 1.
calaña #6 calaña
#5 te entiendo perfectamente. La maravilla de esta presentación es que cantaron Los duros antiguos, una copla gaditana hiperfamosa al revés e iban de borrachos. De ahí el ingenio.
kosako #8 kosako
#5 #6 Empiezas usando subtítulos o teniendo un gaditano cerca, y al final te haces al oído y se disfruta más. Empieza con los Bordes del Área y de ahí palante. Cuando llegues a la chirigota del Selu de Juan, ya estás hecho ;)
