"Los duros antiguos" de "Los borrachos" con el Selu y el Yuyu (1992)

1992. La chirigora "El que la lleva la entiende", más conocida como "Los borrachos", obtuvo el primer premio del Concurso de Agrupaciones del Teatro Falla del Carnaval de Cádiz. Los autores José Guerrero (El Yuyu), José Luis García Cossío (El Selu) y Erasmo Ubera Morón, en una presentación histórica y genial, alteraron el orden de "Los duros antiguos" cantando la letra del final al principio.
| etiquetas: selu , carnaval , cádiz
Cuna de la cultura.
Lo merecen mucho más que muchos premiados
Es más, a mi mujer (Bilbaina) la enganché a los carnavales por el Selu y ahora tiene estudiado todo el "lore" de los carnavales. Lo que no he hecho yo en mi vida.
Pero si no lo mamas, esto cuesta que entre bien en otros lados.