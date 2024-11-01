El duro ataque de La Pasionaria a los militares republicanos: «¡Debemos acabar con las prostitutas!»

En un mitin celebrado en Valencia en febrero de 1937, Dolores Ibárruri cargó con dureza contra la retaguardia y los mandos, reclamando depuraciones, movilización total y una «limpieza» moral y política para ganar la guerra
Los Luca de Tena, fundadores de 'ABC', aparecen en la Lista Falciani con 1,3 millones de euros
Los egpañoles muy,mucho españoles como siempre DEFRAUDANDO....
www.lasexta.com/noticias/economia/luca-tena-fundadores-abc-aparecen-li
Y esto es del 2015, no tenemos que irnos al 36....
Algunos vivís en un mundo de yupi en el que os dejó papa sentados con 13 añitos viendo pelis de jolivud
Es curioso como la obsesión de las personas extremistas (de cualquier signo) con las "limpiezas".
A la guerre comme à la guerre