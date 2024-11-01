edición general
El duro ataque de La Pasionaria a los militares republicanos: «¡Debemos acabar con las prostitutas!»

En un mitin celebrado en Valencia en febrero de 1937, Dolores Ibárruri cargó con dureza contra la retaguardia y los mandos, reclamando depuraciones, movilización total y una «limpieza» moral y política para ganar la guerra

Olepoint #2 Olepoint
Uy, el panfleto del ABC... ¿De qué me suenan ?

Los Luca de Tena, fundadores de 'ABC', aparecen en la Lista Falciani con 1,3 millones de euros

Los egpañoles muy,mucho españoles como siempre DEFRAUDANDO....

www.lasexta.com/noticias/economia/luca-tena-fundadores-abc-aparecen-li

Y esto es del 2015, no tenemos que irnos al 36....
Kantinero #7 Kantinero
#6 Casi mejor que leas el artículo, no hay guerras sin protitutas, borrachos, traidores, tramposos, violadores etc... en cualquiera de los bandos (y ahora un secreto, en tiempos de paz también, no se lo digas a nadie, abre cualquier periódico) y precisamente lo que la Pasionaria intenta, obviamente sin éxito, es erradicarlo.

Algunos vivís en un mundo de yupi en el que os dejó papa sentados con 13 añitos viendo pelis de jolivud
Kantinero #1 Kantinero
El ABC debería de proceder a desinfectar las rotativas antes de hablar de la República, oficinas incluidas.
Lenari #4 Lenari
#1 La Pasionaria hablando de "limpieza moral" para hacer una caza de brujas contra opositores políticos y prostitutas. Tu hablando de "limpieza" con respecto al ABC.

Es curioso como la obsesión de las personas extremistas (de cualquier signo) con las "limpiezas".
Kantinero #5 Kantinero
#4 La Pasionaria hablando de "limpieza moral" para hacer una caza de brujas contra opositores políticos y prostitutas.

A la guerre comme à la guerre
Lenari #6 Lenari
#5 Claro que sí, trabajar en servicios sexuales es un acto de guerra. Joder con la izquierda "inclusiva" :roll:
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Y gracias a que no consiguieron acabar con ellas, los fachos no son huérfanos.
