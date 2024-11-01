Durante el parto casi siempre se caga

Fluidos, sangre y caca pueden acompañar la llegada tan extraordinaria de tu bebé a este mundo. De acuerdo con la ginecóloga Yvonne S. Butler Tobah de Mayo Clinic, expulsar un poco de heces durante el parto es algo «perfectamente normal y no hay motivo para preocuparse». De hecho, es algo que sucede todo el tiempo y no puedes controlarlo ni detenerlo, así que deja de preocuparte y alégrate. Es posible además, que por efecto de la epidural ni te des cuenta de que ha ocurrido.