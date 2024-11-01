edición general
Durante el parto casi siempre se caga

Fluidos, sangre y caca pueden acompañar la llegada tan extraordinaria de tu bebé a este mundo. De acuerdo con la ginecóloga Yvonne S. Butler Tobah de Mayo Clinic, expulsar un poco de heces durante el parto es algo «perfectamente normal y no hay motivo para preocuparse». De hecho, es algo que sucede todo el tiempo y no puedes controlarlo ni detenerlo, así que deja de preocuparte y alégrate. Es posible además, que por efecto de la epidural ni te des cuenta de que ha ocurrido.

skaworld #3 skaworld
La verdad es que no dudaba ni por un momento que la primera persona en cagarse en ti sea tu madre
TripleXXX #4 TripleXXX
#3 Y con buenas razones :troll:

De todas formas ahí veo yo discriminación
#2 eqas
Forma parte de todas las bacterias del canal del parto que mejoran las defensas del bebé desde el nacimiento, y que más adelante se reforzarán con la lactancia materna. La leche materna se va adecuando a las necesidades del bebé conforme crece, desde muy pastosa al inicio hasta muy ligera meses después. Magia de la naturaleza.
Dene #5 Dene
Aqui es donde hay que quejarse a Diosito por un diseño tan tan malo... a quien se le ocurre poner un área recreativa junto a la zona de desecho de residuos?
devilinside #7 devilinside
#5 Te equivocas. El diseño es tan bueno que lo tienen los reptiles y las aves
Graffin #8 Graffin
El problema no viene de cagar. Viene cuando descartan el bebé y se quedan con el mojón.
Y así nos va. :calzador:
#6 Lusco2
Naces cagado y mueres cagando.
www.youtube.com/watch?v=KMufIYweh6s
obmultimedia #1 obmultimedia
De ahi viene el dicho de " a ti no te han parido, te han cagado".
#10 pirat
El primero de mis hijos nació en una bañera de parto natural, fue bonito a pesar de encargarme de apoyar a su madre y recoger con un colador los churretes de caca que se le escapaban.
Al poco, subía andando a la habitación con el bebé en brazos.
#9 Donald
Todavía me acuerdo cuando estaba pariendo mi mujer y en el box de al lado se oía una cagándose en to. "la proxima vez se las a meter a tu puta madre" eran sus palabras exactas.
