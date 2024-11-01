edición general
Durante años se intentó copiar al cerebro. Ahora China dice haberlo conseguido. Y Wukong es la prueba más inquietante hasta la fecha

La computación neuromórfica es una de las fronteras más fascinantes de la tecnología actual y moderna, y China acaba de elevar la apuesta. Investigadores de la Universidad de Zhejiang han presentado Wukong, un sistema capaz de emular el cerebro de un animal con una precisión sin precedentes. Este avance podría transformar desde la IA hasta los estudios cognitivos más avanzados.

#1 laruladelnorte
Desde nematodos hasta primates, los modelos generados podrían ayudar a la ciencia a simular funciones cerebrales sin recurrir a pruebas invasivas en animales.

Ya solo por esto aplaudo el invento.
Elanarkadeloshuevos #2 Elanarkadeloshuevos
Bueno, leyendo el artículo, parece que estamos más cerca de una IA general. Pero creo que aún le queda décadas, por ejemplo, el trasto es enorme, hasta que quepa en un androide...
tranki #3 tranki *
#2 Eso en principio no es demasiado complicado. El gran computador puede estar fuera y el androide sólo ser una unidad de entrada / salida (más o menos compleja)
Hoy en día existen muchos métodos de comunicación inalámbricos, bidireccionales, muy rápidos y bastante seguros.
