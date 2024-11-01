edición general
Duplicar la tasa turística no impactará en la llegada de visitantes en Catalunya

Los expertos instan a hacer más pedagogía sobre el destino del dinero recaudado con el impuesto y flexibilizar la aplicación en función del territorio.

Cada vez nos parecemos más a los punta cana y resorts de turno. Nosotros en la miseria para servir a los ricos y que ellos disfruten las bondades del país
quizas es que duplicar no es suficiente, y admitir de una vez que hay que poner precios prohibitivos para una mayoria para evitar el gran problema que es la turistificacion
#1 Totalmente de acuerdo, esto pasa por dejar hacer turismo a los pobretones.
#3 es que hemos llegado a un punto que no hay otra, es prioritario tener nuestras ciudades y condiciones para los ciudadanos bien y comfortables antes que jose luis y charo puedan hacer el cateto en vacaciones. El irte de vacaciones donde te salga del nardo no es una prioridad.
La intención no es reduciría sino llenarse los bolsillos a su costa. La pela es la pela.
