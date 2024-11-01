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Dune parte 3

Dune parte 3  

Trailer oficial de Dune parte 3, nueva entrega de la saga

| etiquetas: dune , trailer
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1 comentarios
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obmultimedia #1 obmultimedia
Ya ha perdido los rasgos juveniles, como se le siga ensanchando la cara, en la parte 4 va a parecer un melon.  media
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menéame