El duelo mediterráneo

¿Perciben el gran parecido estructural que poseen la Península Ibérica y la de Anatolia? Las dos vienen desempeñando una función muy parecida desde hace millones de años –mucho antes de que el hombre existiera-, pues articulan como bisagras la conexión entre las áridas tierras del sur con las húmedas del norte. A lo largo de la Historia, se suceden ciclos en los que los pueblos situados en los bordes de dos o más ecosistemas toman la iniciativa y crean civilizaciones e imperios. El Imperio Español y el Otomano no fueron ajenos a esto.