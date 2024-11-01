·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8754
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
6561
clics
Pantomima full: hombre performativo
6084
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
4123
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
4816
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
más votadas
607
Bombardeo criminal en Irán: suben a 53 las niñas muertas tras un ataque contra una escuela
404
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
504
Pedro, Jairo y Alberto, tres ciudadanos particulares: los pelotazos de todas las parejas conocidas de Ayuso
438
Un ataque israelí se cobra la vida de 40 alumnas de una escuela primaria femenina de Irán (eng)
465
Ahora se puede decir claramente: Trump está preparando un Golpe de Estado en noviembre (ENG)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
204
clics
Un drone graba una persecución de dos lobos (tal vez perros de caza) y un conejo (probablemente una liebre). El conejo nunca se rinde
2 minutos y 49 segundos de una persecución siempre al límite de la supervivencia.
|
etiquetas
:
depredadores vs presas
,
persecuciones épicas
,
naturaleza salvaje
11
2
0
K
226
ocio
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
226
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
haprendiz
#0
Ni son lobos, ni es un conejo.
Un par de perros de caza persiguiendo a una liebre, con un dron preparado para la ocasión.
5
K
72
#4
Desideratum
#3
He modificado el título para que recoja tu opinión experta pero conservando parte del original.
1
K
22
#5
rutas
#3
De hecho se ven otros drones en el vídeo. Por lo menos 2 más.
1
K
14
#2
autonomator
-¿Que corre más rápido el hambre o el miedo?
- El tiempo, amigo, el tiempo.
1
K
30
#1
Malinke
¿No son galgos? Lo vi el otro día y pensé que eran galgos.
2
K
30
#6
rutas
#1
Por la forma de correr no parecen galgos. Lobos tampoco, evidentemente.
1
K
22
#9
Malinke
#6
a ver si alguien nos lo aclara.
0
K
11
#7
Asimismov
Y la lección es:
Never give up!
0
K
12
#8
ContinuumST
Ese soy yo jugando al ajedrez. Nunca me rindo.
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Un par de perros de caza persiguiendo a una liebre, con un dron preparado para la ocasión.
- El tiempo, amigo, el tiempo.
Never give up!