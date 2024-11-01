edición general
Un drone graba una persecución de dos lobos (tal vez perros de caza) y un conejo (probablemente una liebre). El conejo nunca se rinde

2 minutos y 49 segundos de una persecución siempre al límite de la supervivencia.

| etiquetas: depredadores vs presas , persecuciones épicas , naturaleza salvaje
haprendiz #3 haprendiz
#0 Ni son lobos, ni es un conejo.

Un par de perros de caza persiguiendo a una liebre, con un dron preparado para la ocasión.
Desideratum #4 Desideratum
#3 He modificado el título para que recoja tu opinión experta pero conservando parte del original.
rutas #5 rutas
#3 De hecho se ven otros drones en el vídeo. Por lo menos 2 más.
autonomator #2 autonomator
-¿Que corre más rápido el hambre o el miedo?
- El tiempo, amigo, el tiempo.
Malinke #1 Malinke
¿No son galgos? Lo vi el otro día y pensé que eran galgos.
rutas #6 rutas
#1 Por la forma de correr no parecen galgos. Lobos tampoco, evidentemente.
Malinke #9 Malinke
#6 a ver si alguien nos lo aclara.
Asimismov #7 Asimismov
Y la lección es:
Never give up!
ContinuumST #8 ContinuumST
Ese soy yo jugando al ajedrez. Nunca me rindo. xD xD
