Los drivers de AMD hacen cientos de escrituras en tu SSD cada vez que mueves una ventana o cambias su tamaño

Desde Reddit ha salido un tema candente a escena: cada vez que movemos una ventana o cambiamos su tamaño en Windows, los drivers de AMD pueden estar generando cientos de escrituras en el SSD sin que lo sepamos. Lo ha descubierto la comunidad en un análisis reciente donde las carpetas internas del software (en principio gráfico) muestran un flujo constante de archivos modificados, incluso cuando el sistema está aparentemente en reposo.

#4 gorg
Windows, chrome, etc también escriben cientos de mierdas en el SSD
Torrezzno #3 Torrezzno
"Sin embargo, lo que han registrado algunos usuarios es que cada uno de esos eventos genera entradas de log en la carpeta EEUDumps dentro del directorio de Windows 10 y 11. Cada movimiento de ventana dispara múltiples escrituras que modifican archivos internos usados para el diagnóstico de AMD."

Ridículo, para que quieres logear todo eso a parte de para espiar?
#1 gorg *
malditas IAs
Cuñado #5 Cuñado
#1 ¿Y qué relación tiene la noticia que envías con la IA?
alfema #7 alfema
Tengo una gráfica AMD, acabo de mirar ese directorio (WindowsSystem32-AMD-EeuDumps), quizás los log recientes ya los ha borrado, los que tengo son del 2023 y 2024, la última modificación del directorio fue el 03/09/2024.

Después tengo otro directorio, con fecha de hoy (WindowsSystem32-DriverStore-FileRepository-amdfendr.inf_amd64_fbce97352464e3d7-AMD-EeuDumps) con un solo fichero de hace unos minutos.
angeloso #2 angeloso
Maravilloso control de calidad. Supongo que irán a comisión de Seagate.
Donal_Trom #6 Donal_Trom
Está claro que cuánto más rápido y más capacidad de almacenamiento tiene el hardware, peor es el software.
