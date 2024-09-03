Los drivers de AMD hacen cientos de escrituras en tu SSD cada vez que mueves una ventana o cambias su tamaño

Desde Reddit ha salido un tema candente a escena: cada vez que movemos una ventana o cambiamos su tamaño en Windows, los drivers de AMD pueden estar generando cientos de escrituras en el SSD sin que lo sepamos. Lo ha descubierto la comunidad en un análisis reciente donde las carpetas internas del software (en principio gráfico) muestran un flujo constante de archivos modificados, incluso cuando el sistema está aparentemente en reposo.