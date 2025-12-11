edición general
Dos teléfonos, dos categorías de pacientes: la cara oculta y rentable del modelo Alzira

¿A qué se debía la existencia de dos números de teléfono diferentes? La respuesta se debe buscar en la rentabilidad empresarial. El segundo número de teléfono era la clave: era aquel mediante el que llegaban los pacientes extra, en realidad "los más rentables", porque por ellos Sanidad pagaba aparte. A estos pacientes extra "se les ponían todas las facilidades para que acudieran al centro" y atenderles con "patologías que no solían tener complicaciones y que, si las tenían, las asumían en sus respectivos hospitales comarcales".

