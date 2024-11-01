edición general
Dos psicópatas en guerra

Trump y Netanyahu han ejecutado un plan resuelto hace semanas a pesar del progreso sin precedentes hacia un acuerdo nuclear alcanzado el jueves en las negociaciones de Ginebra.

#1 omega7767
Israel se va expandir si o si

Simulan negociaciones para atacar por sorpresa, matan civiles, secuestran. EEUU/Israel se han constituido en el eje del mal

Ya me gustaria que Europa se uniera a China y el resto de los Brics. Pero con los actuales gobernantes no va a pasar
suppiluliuma #3 suppiluliuma
¡Dejad de insultar a los psicópatas comparándolos con Trump y Netanyahu! ¡Un poco de respeto, hombre! :troll:
gale #2 gale
Me gustaría saber a quien proponen para liderar Irán.
