15
meneos
39
clics
Dos psicópatas en guerra
Trump y Netanyahu han ejecutado un plan resuelto hace semanas a pesar del progreso sin precedentes hacia un acuerdo nuclear alcanzado el jueves en las negociaciones de Ginebra.
|
etiquetas
:
trump
,
netanyahu
,
guerra
,
irán
12
3
0
K
171
actualidad
3 comentarios
#1
omega7767
Israel se va expandir si o si
Simulan negociaciones para atacar por sorpresa, matan civiles, secuestran. EEUU/Israel se han constituido en el eje del mal
Ya me gustaria que Europa se uniera a China y el resto de los Brics. Pero con los actuales gobernantes no va a pasar
2
K
44
#3
suppiluliuma
¡Dejad de insultar a los psicópatas comparándolos con Trump y Netanyahu! ¡Un poco de respeto, hombre!
1
K
25
#2
gale
Me gustaría saber a quien proponen para liderar Irán.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
