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Dos profesores serán juzgados por la muerte de un adolescente de Zaragoza en un viaje de estudios

Dos profesores serán juzgados por la muerte de un adolescente de Zaragoza en un viaje de estudios

Fiscalía y la familia de la víctima acusan de homicidio por imprudencia profesional grave a los dos docentes que se desplazaron a Bélgica con la víctima y cinco alumnos más. La muerte del adolescente, de 17 años, se produjo como consecuencia de una caída por el hueco de las escaleras de emergencia del albergue en el que estaba alojado en la ciudad de Hasselt y que le provocó una fractura en la base del cráneo.

| etiquetas: profesores , accidente , viaje de estudios , erasmus , accidente escolar
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
Ms2 #2 Ms2 *
Supongo que ahora ningún profesor se irá con alumnos. Se acabaron los viajes...
7 K 81
#5 eldelcerro
Luego que ningún profesor quiere ir al viaje fin de curso.
4 K 55
Drebian #1 Drebian
Vaya putada.
No conozco a los docentes, pero no creo que no lo estén pasando mal desde el suceso como para que encima les quieran condenar...

A esos padres alguien debería decirles que castigar a los maestros no les va a devolver a su hijo...
3 K 41
zentropia #4 zentropia
Y los profesores son culpables por...?
2 K 33
Maximilian #6 Maximilian *
#4 en la noticia explican que el alumno se quedó solo en el albergue por estar indispuesto mientras los demás alumnos y los profesores salían a cenar. Supongo que es eso lo que quieren analizar , si fue negligente o no dejarlo solo en el albergue.
0 K 6
silvano.jorge #10 silvano.jorge
#6 lo q es negligente es que sus padres tuvieran un hijo.
0 K 11
nemeame #3 nemeame
En que estaban pensando los profesores? Es absolutamente irresponsable llevar adolescentes de campamento y dejarlos solos en la habitación sin atarlos a la cama, es casi peor que sacarlos a la calle sin correa. Que caiga sobre ellos todo el peso de la ley
5 K 32
#8 Leclercia_adecarboxylata
#7 Lo lamento pero quizás sí, alguien debió haberse quedado con él :-/
0 K 20
JuanCarVen #9 JuanCarVen *
#7 Estás con síntomas de estar enfermo y decides viajar, quizá el primer problema es de los padres por primar el gasto realizado sobre la salud de su hijo. Luego ya toda la cadena de despropósitos.
Si tú hijo está enfermo te quedas a cuidarlo, pero aquí somos de darle un Dalsin y al cole, luego te van a llamar igual para que vayas a buscarlo. Pero mandándolo a Bélgica que apechuge otro con la responsabilidad.
2 K 13

menéame