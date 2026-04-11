Dos profesores serán juzgados por la muerte de un adolescente de Zaragoza en un viaje de estudios

Fiscalía y la familia de la víctima acusan de homicidio por imprudencia profesional grave a los dos docentes que se desplazaron a Bélgica con la víctima y cinco alumnos más. La muerte del adolescente, de 17 años, se produjo como consecuencia de una caída por el hueco de las escaleras de emergencia del albergue en el que estaba alojado en la ciudad de Hasselt y que le provocó una fractura en la base del cráneo.
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No conozco a los docentes, pero no creo que no lo estén pasando mal desde el suceso como para que encima les quieran condenar...
A esos padres alguien debería decirles que castigar a los maestros no les va a devolver a su hijo...
www.hoyaragon.es/articulo/sucesos-aragon/mario-conesa-muerto-viaje-est
Si tú hijo está enfermo te quedas a cuidarlo, pero aquí somos de darle un Dalsin y al cole, luego te van a llamar igual para que vayas a buscarlo. Pero mandándolo a Bélgica que apechuge otro con la responsabilidad.