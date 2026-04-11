Dos profesores serán juzgados por la muerte de un adolescente de Zaragoza en un viaje de estudios

Fiscalía y la familia de la víctima acusan de homicidio por imprudencia profesional grave a los dos docentes que se desplazaron a Bélgica con la víctima y cinco alumnos más. La muerte del adolescente, de 17 años, se produjo como consecuencia de una caída por el hueco de las escaleras de emergencia del albergue en el que estaba alojado en la ciudad de Hasselt y que le provocó una fractura en la base del cráneo.