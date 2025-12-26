Dos personas investigadas por maltrato animal con resultado de muerte en Ciudad del Campo

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria investiga a dos personas, un hombre de 40 años y una mujer de 36, como presuntos autores de un delito de maltrato animal por omisión de cuidados, tras el fallecimiento de un perro en avanzado estado de deterioro. Los hechos se produjeron este mes de diciembre en Ciudad del Campo, después de que una vecina alertara sobre la grave situación del animal. Agentes se desplazaron a la vivienda y localizaron al perro, un American Bully, con signos visibles de desnutrición severa, debilidad extrema,...