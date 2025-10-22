Dos periodistas encarcelados en Georgia y Bielorrusia ganan el Sájarov

Dos periodistas encarcelados en Bielorrusia y Georgia son los ganadores del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2025. La entrega del galardón al polaco-bielorruso Andrzej Poczobut y a la georgiana Mzia Amaglobeli se hará en el Parlamento Europeo el 16 de diciembre. Tendrían que ser liberados para que ellos puedan asistir. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha dicho que han querido honrar a estos dos periodistas, "cuyo coraje brilla como un faro para todos los que se niegan a ser silenciados"
2024: Corina Machado.
2023: oposición iraní.
2022: “el pueblo ucraniano”.
2021: oposición rusa.
2020: oposición bielorrusa.
2019: opositor chino.
2018: activista ucraniano.
2017: oposición venezolana.
Periodistas y trabajadores humanitarios en Palestina y en todas las zonas de conflicto, representados por el Sindicato de Periodistas Palestinos, la Media Luna Roja y el UNRWA
