Dos periodistas encarcelados en Georgia y Bielorrusia ganan el Sájarov

Dos periodistas encarcelados en Bielorrusia y Georgia son los ganadores del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2025. La entrega del galardón al polaco-bielorruso Andrzej Poczobut y a la georgiana Mzia Amaglobeli se hará en el Parlamento Europeo el 16 de diciembre. Tendrían que ser liberados para que ellos puedan asistir. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha dicho que han querido honrar a estos dos periodistas, "cuyo coraje brilla como un faro para todos los que se niegan a ser silenciados"