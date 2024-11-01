edición general
1 meneos
4 clics

Dos pequeños terremotos se dejan sentir esta madrugada en Málaga y Cádiz

Dos terremotos de baja intensidad han sido sentidos en la madrugada de este domingo en los municipios de Cortes de la Frontera (Málaga) y El Bosque (Cádiz), según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El primer seísmo se registró poco antes de las 02:45 horas, con epicentro al norte de Cortes de la Frontera, y alcanzó una magnitud de 3,7 grados en la escala de Richter. El movimiento sísmico se produjo prácticamente en superficie, lo que explica que fuera percibido por la población en esta localidad

| etiquetas: sismos , seismos , terremotos , hidroseismos , borrasca
1 0 0 K 19 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 19 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
si se llaman "terremotos" significa que su origen no está en la gran cantidad de agua acumulada bajo tierra por las copiosas lluvias caídas, si fuera así se llamarían "hidroseísmos". por si acaso está la gente intentando meter todavía más miedo y desinformando poniendo las lluvias como causa de estos terremotos. simplemente han sido fenómenos que han coincidido en el tiempo, pero uno no es la causa del otro. de nada!
0 K 11
#2 daniMate
¿Que más nos puede pasar? ¿Que caiga un meteorito?
0 K 10

menéame