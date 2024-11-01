Dos pequeños terremotos se dejan sentir esta madrugada en Málaga y Cádiz

Dos terremotos de baja intensidad han sido sentidos en la madrugada de este domingo en los municipios de Cortes de la Frontera (Málaga) y El Bosque (Cádiz), según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El primer seísmo se registró poco antes de las 02:45 horas, con epicentro al norte de Cortes de la Frontera, y alcanzó una magnitud de 3,7 grados en la escala de Richter. El movimiento sísmico se produjo prácticamente en superficie, lo que explica que fuera percibido por la población en esta localidad