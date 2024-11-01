Dos peces de sangre blanca, dos caminos

Los peces de hielo antárticos son famosos por vivir sin glóbulos rojos, pero no son los únicos. Una especie de pez de aguas cálidas con forma de aguja, llamado pez fideo asiático, también carece de hemoglobina y glóbulos rojos. Al igual que el pez de hielo, sus venas están llenas de sangre blanca translúcida...La idea es que los peces de hielo pudieron sobrevivir sin glóbulos rojos que transportaran oxígeno desde las branquias a sus tejidos porque el agua de mar fría alrededor de la Antártida es rica en oxígeno disuelto,