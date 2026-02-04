Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: "Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú"

<Accesible modo lectura> Dos investigadores de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la paleoantropología, la ciencia que estudia el origen de nuestra especie, han decidido poner fin a más de una década de carrera académica y científica en Estados Unidos para establecerse de manera estable en Catalunya. Se trata de los científicos Ashley S. Hammond y Sergio Almécija que, tras recibir fondos de la Generalitat a través de los programas ICREA y Catalunya Talent Bridge, se han incorporado al Institut Català de Paleontologia