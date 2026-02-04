edición general
Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: "Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú"

Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: "Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú"

<Accesible modo lectura> Dos investigadores de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la paleoantropología, la ciencia que estudia el origen de nuestra especie, han decidido poner fin a más de una década de carrera académica y científica en Estados Unidos para establecerse de manera estable en Catalunya. Se trata de los científicos Ashley S. Hammond y Sergio Almécija que, tras recibir fondos de la Generalitat a través de los programas ICREA y Catalunya Talent Bridge, se han incorporado al Institut Català de Paleontologia

aupaatu #1 aupaatu
No se pueden contradecir los designios del divino creador del mundo,que los evangelistas y creacionistas se enfadan y son muchos votos
1
Forni #2 Forni
Ya es osado usar Trump y evolución humana en la misma frase.
0
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Con Trump estudiar la evolución humana será un tabú, pero es una oportunidad excepcional para poder estudiar su involución. Las gallinas que salen por las que entran.
0
#4 Tailgunner
"Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú" -> Pues ya veréis allí cuando os empiecen a dar el coñazo con que lo importante es que aprendáis catalán y no vuestros estudios científicos (que tendréis que escribir en catalán)... :popcorn:
0
tetepepe #6 tetepepe
#4 Estarán en Cataluña ¿En qué quieres que escriban, en etrusco?
3
tetepepe #5 tetepepe
El orangután rubio no quiere que descubran que es un subproducto de los primates.
0
Arzak_ #7 Arzak_
En Estados Unidos tenían el terreno perfecto y muestras de primera mano para estudiar la involución humana. 8-D
0

