edición general
2 meneos
59 clics
Dos mujeres se pelean con una escoba y por un hombre en el centro de Medellín

Dos mujeres se pelean con una escoba y por un hombre en el centro de Medellín  

Una pelea entre dos mujeres por un hombre, ocurrida en un bar y billar del centro de Medellín, fue grabada y difundida en redes sociales, donde la atención se centró tanto en el enfrentamiento como en la intervención de una trabajadora de aseo que intentó evitar daños a sus implementos de trabajo.

| etiquetas: mujeres , escoba , pelea , medellín , hombre
2 0 0 K 31 ocio
2 comentarios
2 0 0 K 31 ocio
Moderdonia #1 Moderdonia *
Paseaba en la troca con quemacococos
Parqueamos la guagua y le tocamos al loco
Que siempre jala con sus compadres
Se jala temprano para hechar desmadre


No se pelien WOmen, no se pelien.
Para poder peliarse hay que saber con/por quién WOmen.
0 K 15
sat #2 sat
¡Solo puede quedar una!
0 K 11

menéame