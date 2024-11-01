Dos mujeres se pelean con una escoba y por un hombre en el centro de Medellín  

Una pelea entre dos mujeres por un hombre, ocurrida en un bar y billar del centro de Medellín, fue grabada y difundida en redes sociales, donde la atención se centró tanto en el enfrentamiento como en la intervención de una trabajadora de aseo que intentó evitar daños a sus implementos de trabajo.
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Parqueamos la guagua y le tocamos al loco
Que siempre jala con sus compadres
Se jala temprano para hechar desmadre
No se pelien WOmen, no se pelien.
Para poder peliarse hay que saber con/por quién WOmen.