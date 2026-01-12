Dos meses después del alto el fuego, Israel sigue demoliendo Gaza, edificio por edificio [Ing]  

Hace más de 2 meses, Israel y Hamás firmaron un acuerdo de alto el fuego que ofrecía a los palestinos de Gaza una esperanza de respiro tras dos años de bombardeos israelíes que dejaron gran parte de su enclave en ruinas. La destrucción ha continuado. Israel ha demolido más de 2500 edificios en Gaza desde que comenzó el alto el fuego, según un análisis del New York Times de imágenes satelitales de Planet Labs. Afirma que está destruyendo túneles y casas con trampas explosivas. Así son las acciones de Israel. Un vídeo nocturno del 30 de octubre…