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Dos menores apuñalados en Almería en menos de 24 horas: la crónica negra de la Semana Santa

Dos menores apuñalados en Almería en menos de 24 horas: la crónica negra de la Semana Santa

El jueves por la tarde, en las inmediaciones de la superficie comercial del Ikea en la zona norte de Almería, un joven de 15 años sufría una agresión con arma blanca por parte de un grupo de cuatro o cinco menores de origen magrebí por causas que se investigan. La segunda agresión entre menores que ha tenido lugar en la Semana Santa almeriense se produjo el viernes por la tarde. No habían transcurrido ni 24 horas cuando un joven de 13 años resultaba herido con un corte en la rodilla mientras jugaba un partido de fútbol sala.

| etiquetas: menores , apuñalados , almería
20 4 2 K 18 Sucesos
7 comentarios
20 4 2 K 18 Sucesos
#1 oscarcr80
un joven de 15 años sufría una agresión con arma blanca por parte de un grupo de cuatro o cinco menores de origen magrebí

Qué deberíamos hacer con estos angelitos?
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Llevarlos con sus padres.
7 K 68
Gry #4 Gry
#1 Encerrarlos en centros de reeducación concertados con la Iglesia. :popcorn:
2 K 39
plutanasio #3 plutanasio
Y qué pinta un guaje un jueves por la tarde por el Ikea? Si es que se lo van buscando...
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GeneWilder #7 GeneWilder
Ya queda menos para que nos parezca normal.
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OrialCon_Darkness #5 OrialCon_Darkness
Han mezclado un "apuñalamiento así entre coleguillas" con uno que se ha pegado un tajo jugando al fútbol sala? Es para hacer que parezca más grave o algo??
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Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#5 una agresion con cúter te parece un tajo jugando al futbol sala?
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menéame