Dos menores apuñalados en Almería en menos de 24 horas: la crónica negra de la Semana Santa

El jueves por la tarde, en las inmediaciones de la superficie comercial del Ikea en la zona norte de Almería, un joven de 15 años sufría una agresión con arma blanca por parte de un grupo de cuatro o cinco menores de origen magrebí por causas que se investigan. La segunda agresión entre menores que ha tenido lugar en la Semana Santa almeriense se produjo el viernes por la tarde. No habían transcurrido ni 24 horas cuando un joven de 13 años resultaba herido con un corte en la rodilla mientras jugaba un partido de fútbol sala.