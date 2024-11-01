edición general
9 meneos
20 clics

Dos o más empleos para llegar a fin de mes: la historia invisible del burnout

Lucía se levanta antes de las cinco. Prepara el desayuno, deja los uniformes de sus hijos listos y sale al primer turno en una panadería. A las dos de la tarde cruza la ciudad para limpiar oficinas por horas. Los fines de semana, toma repartos. No es ambición; es matemática: si no suma turnos, no llega. Lo que sí se acumula es otra cosa: un cansancio que no se va, un enojo sin destinatario y la sensación de que, por más que corra, el día nunca alcanza.

| etiquetas: dos , empleos , para , llegar , fin , de mes , historia , invisible
7 2 0 K 92 actualidad
8 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
#4 omega7767
este es un problema claro que los salarios no han subido lo suficiente comparado con la inflación.
1 K 20
#5 Tecar
#2 De ironía andas flojo, albardao
:troll:
1 K 20
reivaj01 #6 reivaj01
Lo importante es que el Banco de Santander ha batido el record de beneficios un año más.
Sólo os fijáis en la gente normal y corriente, pero nadie piensa en la familia Botín. ¿Es que acaso no tienen derechos?
1 K 19
#7 Borgiano
El cobete.
0 K 8
josde #8 josde
#7 Con el otro al mando el cobete ni había despegado, solo hay que recordar que se opone a todo, subida de sueldos, pensiones y las 37,5 horas de jornada.
1 K 33
#1 Tecar
¿Los uniformes de sus hijos?
¿Qué son militares, guardias de seguridad, pilotos o algo así?
0 K 7
#2 Shibuya
#1 Del cole, empanao
0 K 7
josde #3 josde
#1 Seguro que los lleva a un colegio concertado.
0 K 20

menéame