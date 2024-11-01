Dos o más empleos para llegar a fin de mes: la historia invisible del burnout

Lucía se levanta antes de las cinco. Prepara el desayuno, deja los uniformes de sus hijos listos y sale al primer turno en una panadería. A las dos de la tarde cruza la ciudad para limpiar oficinas por horas. Los fines de semana, toma repartos. No es ambición; es matemática: si no suma turnos, no llega. Lo que sí se acumula es otra cosa: un cansancio que no se va, un enojo sin destinatario y la sensación de que, por más que corra, el día nunca alcanza.
| etiquetas: dos , empleos , para , llegar , fin , de mes , historia , invisible
Sólo os fijáis en la gente normal y corriente, pero nadie piensa en la familia Botín. ¿Es que acaso no tienen derechos?
¿Qué son militares, guardias de seguridad, pilotos o algo así?