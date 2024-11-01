edición general
4 meneos
9 clics
Dos ladrones entran a robar cuatro noches seguidas en el Instituto Júlia Minguell de Badalona

Dos ladrones entran a robar cuatro noches seguidas en el Instituto Júlia Minguell de Badalona

Los Mossos d'Esquadra investigan cuatro robos consecutivos que ha sufrido el Institut Júlia Minguell, de Badalona, durante esta semana. Según ha podido saber ElCaso.com, los dos ladrones cometieron el primer robo la madrugada del sábado al domingo, 19 de abril. Aunque la alarma salta una vez que los individuos entran en el centro escolar y a pesar de la activación de la Guàrdia Urbana de Badalona y los Mossos d'Esquadra, los ladrones esquivan a la policía y al día siguiente vuelven a asaltar el instituto.

| etiquetas: badalona , ladrones , robos , instituto
3 1 0 K 45 Sucesos
7 comentarios
3 1 0 K 45 Sucesos
devilinside #3 devilinside
Con esto ya han ido más veces al instituto que cuando estudiaban
1 K 21
ur_quan_master #1 ur_quan_master
De que forma más tonta se ganan algunos el sueldo
0 K 12
#2 chocoleches
A nadie se le ha ocurrido poner un airtag o un localizador en uno de los ordenadores? No digo el primer día, pero al tercero ya se empieza a ver un patrón.
0 K 11
#6 Banshee2x
#2 No sirve para nada, aunque vayas a la policia con la ubicación del airtag, localizador del móvil o el GPS de un vehículo robado te dicen que no pueden hacer nada.
0 K 9
daTO #7 daTO
"y a pesar de la activación de la Guàrdia Urbana de Badalona", pues parece ser que "se activaron" y poco más.....
0 K 10
#4 Eukherio
¿Una semana después de que les lleguen equipos nuevos entran a robar? Yo desconfiaría de gente de dentro del centro. Que además, por unos equipos nuevos sí que puedes sacar pasta, pero por pantallas y demás te van a dar una mierda y va a resultar muy evidente. Parece un golpe a joder, o uno de yonkis muy suertudos.
0 K 8
Chepacoletariado #5 Chepacoletariado
Una noche normal en Cataluñistán
0 K 6

menéame