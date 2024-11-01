Dos ladrones entran a robar cuatro noches seguidas en el Instituto Júlia Minguell de Badalona

Los Mossos d'Esquadra investigan cuatro robos consecutivos que ha sufrido el Institut Júlia Minguell, de Badalona, durante esta semana. Según ha podido saber ElCaso.com, los dos ladrones cometieron el primer robo la madrugada del sábado al domingo, 19 de abril. Aunque la alarma salta una vez que los individuos entran en el centro escolar y a pesar de la activación de la Guàrdia Urbana de Badalona y los Mossos d'Esquadra, los ladrones esquivan a la policía y al día siguiente vuelven a asaltar el instituto.