Dos jóvenes condenados a 14 años de cárcel por violar a una chica inconsciente en Bilbo

Dos jóvenes condenados a 14 años de cárcel por violar a una chica inconsciente en Bilbo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a dos jóvenes a 14 años de prisión cada uno por violar de modo simultáneo por vía vaginal y anal a una chica con su voluntad anulada por la ingesta de alcohol. El tribunal ha impuesto a ambos jóvenes, como autores de un delito de agresión sexual, una medida de libertad vigilada de cinco años a cumplir con posterioridad a la pena de cárcel, que incluirá el seguimiento de programas de educación sexual.

14 años de recoger jabon :troll:
De verdad que no entiendo quién cojones puede gustarle follarse a alguien que está prácticamente comatoso. Ya hay que ser hijo de la gran puta.
"incluirá el seguimiento de programas de educación sexual."
Ojala les den un buen programa de educacion sexual... en las duchas de la carcel
La cultura de la violación, cada vez más patente. Los de arriba lo dejan claro, pidiéndola para ellos como "justicia"...
Nacionalidad de los violines?
#5 Hombres. Lo demás racismo. Eres un violín blanquito ehhh!!!??? Y no te caben las pulseritas en la muñeca ehhh!???? Que es por España, coño!!! Que penita me dais
