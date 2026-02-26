Dos jóvenes condenados a 14 años de cárcel por violar a una chica inconsciente en Bilbo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a dos jóvenes a 14 años de prisión cada uno por violar de modo simultáneo por vía vaginal y anal a una chica con su voluntad anulada por la ingesta de alcohol. El tribunal ha impuesto a ambos jóvenes, como autores de un delito de agresión sexual, una medida de libertad vigilada de cinco años a cumplir con posterioridad a la pena de cárcel, que incluirá el seguimiento de programas de educación sexual.