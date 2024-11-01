edición general
Dos hombres acusados de formar parte de una red que fletaba pateras desde Marruecos a Canarias se enfrentan a siete años de cárcel

Dos hombres acusados de formar parte de una red que fletaba pateras desde Marruecos a Canarias se enfrentan a siete años de cárcel

La Fiscalía sostiene que captaban migrantes, gestionaban inmuebles para esconderlos y participaban en travesías con varios naufragios rumbo al archipiélago

