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Los dos hermanos acusados de violar a una mujer en un coche en Malilla quedan en libertad sin cargos

Los dos hermanos acusados de violar a una mujer en un coche en Malilla quedan en libertad sin cargos

La jueza de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valencia ha acordado la libertad de dos hermanos que fueron detenidos por presuntamente violar a una mujer en un coche estacionado en un descampado en el barrio de Malilla, en Valencia. La supuesta víctima no presentó la denuncia correspondiente, requisito indispensable para perseguir los delitos contra la libertad sexual según el artículo 191 del... Relacionada: www.meneame.net/story/policia-sorprende-dos-hermanos-71-56-anos-violan

| etiquetas: violación , malilla , libertad sexual , jueza de guardia , sobreseimiento
20 7 1 K 229 Sucesos
10 comentarios
20 7 1 K 229 Sucesos
antesdarle #2 antesdarle
Espero que el Ministerio Fiscal tenga claro que no se ha cometido delito. Porque en caso de agresión sexual aunque la víctima no quiera denunciar (miedo o vergüenza) para eso existe el Fiscal
2 K 41
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#2 como las denuncias falsas supongo...
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#8 meneandotela
#2 habrá que determinar si existe ese miedo o vergüenza.
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
La jueza decidió sobreseer provisionalmente la causa al no quedar debidamente acreditada la perpetración del delito, ya que la supuesta víctima no presentó la denuncia correspondiente, requisito indispensable para perseguir los delitos contra la libertad sexual según el artículo 191 del Código Penal.

Los hermanos, nacidos en 1955 y 1969, fueron detenidos en el lugar, mientras que la mujer fue trasladada a un centro hospitalario.

La viagra violadora.
2 K 24
#7 Jacusse
Se ve que algo no cuadra mucho en esta historia, que se presentó muy clara al principio.
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Spirito #1 Spirito *
Correcto.

Respetemos el curso de la Justicia.

Visto la inmensa mayoria de jueces corruptos afines al PP (el juez Peinado es ya algo de Juzgado de Guardia) aún confío no ya en esos jueces, sino en el Sistema Justicia.

Quiero creer.

Ya veremos a ver qué pasa con los inmensos casos de corrupción, donde también hay jueces y notarios en el tintero, que han retrasado años del Partido Popular y, otros que veremos después de VOX.

"En nombre de su Majestad el Rey, vengo a fallar y fallo..."

El Rey Emérito es testigo.
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#1 "Según este artículo, para proceder por delitos de agresiones sexuales y acoso sexual es necesario contar con la denuncia de la persona agraviada, su representante legal o la querella del Ministerio Fiscal."

¿Exactamente que quieres que haga la jueza?
2 K 29
Spirito #6 Spirito *
#3 No culpo en nada a esa Juez. No conozco siquiera el caso. Mis máximos respetos.

Lo que decía es que, independientemente de esa Juez, que igual es justa, no confío demasiado en los jueces en general en los gravísimos robos de dinero público sobre todo por los fascistas, porque hay mucho mucho mucho facherío en la "alta" judicatura que, al final, resultan perder toda dignidad.

¿Cuántas calles de Jueces ves en las ciudades nuestras?

¿Y obispos?
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Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Debes estar bastante ciego si soslo conoces casos de jueces afines al PP, vamos, te has perdido gran parte de la historia de España
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Spirito #10 Spirito *
#9 Me quedé pillado con los cientos de obispos psicopatas que aún tenemos nombrando las calles de España que, por cierto, espero que no quede ni una calle a ningún puto obispo en nuestra patria.

Ellos eran los jueces "buenos" como Dios manda y de aquellos polvos éstos lodos.
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menéame