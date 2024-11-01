Los dos hermanos acusados de violar a una mujer en un coche en Malilla quedan en libertad sin cargos

La jueza de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valencia ha acordado la libertad de dos hermanos que fueron detenidos por presuntamente violar a una mujer en un coche estacionado en un descampado en el barrio de Malilla, en Valencia. La supuesta víctima no presentó la denuncia correspondiente, requisito indispensable para perseguir los delitos contra la libertad sexual según el artículo 191 del... Relacionada: www.meneame.net/story/policia-sorprende-dos-hermanos-71-56-anos-violan
Los hermanos, nacidos en 1955 y 1969, fueron detenidos en el lugar, mientras que la mujer fue trasladada a un centro hospitalario.
La viagra violadora.
Respetemos el curso de la Justicia.
Visto la inmensa mayoria de jueces corruptos afines al PP (el juez Peinado es ya algo de Juzgado de Guardia) aún confío no ya en esos jueces, sino en el Sistema Justicia.
Quiero creer.
Ya veremos a ver qué pasa con los inmensos casos de corrupción, donde también hay jueces y notarios en el tintero, que han retrasado años del Partido Popular y, otros que veremos después de VOX.
"En nombre de su Majestad el Rey, vengo a fallar y fallo..."
El Rey Emérito es testigo.
¿Exactamente que quieres que haga la jueza?
Lo que decía es que, independientemente de esa Juez, que igual es justa, no confío demasiado en los jueces en general en los gravísimos robos de dinero público sobre todo por los fascistas, porque hay mucho mucho mucho facherío en la "alta" judicatura que, al final, resultan perder toda dignidad.
¿Cuántas calles de Jueces ves en las ciudades nuestras?
¿Y obispos?
Ellos eran los jueces "buenos" como Dios manda y de aquellos polvos éstos lodos.